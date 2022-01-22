Sivasspor-Fenerbahçe maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında konuk olduğu Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, beraberlikle yetinmek istemediklerini ancak golü bulamadıklarını söyledi.

Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kartal, maça çok iyi başladıklarını ifade etti.

Çok iyi hazırlandıklarını ve Sivas'a kazanmak için geldiklerini belirten Kartal, "Bütün planımız buydu. Fenerbahçe futbol takımı her zaman, her yerde kendi oyununu rakibe kabul ettirmeye çalışır, kazanmak için sahada işini yapar." dedi.

Yakaladıkları gol pozisyonlarını değerlendiremediklerini aktaran Kartal, şunları kaydetti:

"Maalesef pozisyonları değerlendiremedik. İkinci yarı oyun dengede giderken Novak'ın sakatlanması ve orada alternatif oyuncumuzun olmamasından dolayı mecburiyetten öndeki uyumsal anlamda en etkili oyuncularımızdan birini oraya çekmek zorunda kaldık. Bununla beraber hücum gücümüz azaldı ve zayıfladı. Oyun gücümüzün zayıfladığı anlarda başka hamle yapmayı düşünürken daha iyi, hücum organizasyonlarımızı zenginleştirecek, pozisyona girecek iki hamle vardı kafamızda. Hocalarımızda bunu yaparken bu sakatlık oldu. Bu sakatlık olduktan sonra oyun gücümüz azalınca Sivasspor'da üzerimize gelmeye başladı, birkaç pozisyon buldu, o arada bir gol yedik. Sahanın içinde 4 tane yerli oyuncumuz var, birini aldığımız zaman 3 tane kalıyor. Tekrar onun yerine başka bir oyuncu koyamama gibi durumlarla karşı karşıyasınız. Ama sonuç olarak oyunun son bölümünde de gene yaptığımız hamlelerle beraberliğe yetinmek gibi bir niyetimizin olmadığını göstermiş olduk ama golü bulamadık."

"İstediğim Fenerbahçe bu"

Sakatlıklardan dolayı istedikleri futbolu sahaya yansıtamadıklarını vurgulayan Kartal, "Ama ilk yarı çok iyi oynadık, benim istediğim Fenerbahçe bu. İlk yarıda ki oyunla onu geliştirerek daha iyi bir yol katetmek istiyoruz. Berabere bitti, her iki takımda iyi mücadele etti soğuk havada. Her iki takım oyuncularını da tebrik ediyorum. Sivasspor'a da bundan sonra ki maçlarında başarılar dilerim." diye konuştu.

Novak'ın sakatlanmasından sonra oyun planlarının bozulduğunu vurgulayan Kartal, "Sonuçta karşımızda Sivasspor var ve antrenörü de Rıza Çalımbay, çok tecrübeli bir teknik direktör. Çok dikkat etmemiz gerekiyordu, orada altyapıdan yeni gelen bir oyuncumuzu oynatırsak böylesine kritik bir maçta daha fazla sorun yaşayabileceğimizi düşündük. Pelkas ve Berisha'yı oyuna alarak Bright Osayi Samuel'i o bölgeye çekmek zorunda kaldık. Oyun gücümüz azaldı ve Sivasspor üzerimize gelmeye başladı ve Sivas'ın üstünlüğü ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

"Başkanımız ve yöneticilerimizle görüşeceğiz"

Kartal, takımının performansının sorulması üzerine ise şöyle devam etti:

"İlk yarı kendi evimizde oynar gibi oyunu domine eden beklentilerin üzerinde bir Fenerbahçe vardı. İstediğimiz ve kurguladığımız gibi her şey yolunda gidiyordu, gayet de güzel bir futbol ortaya koyduk. Pozisyonlar bulduk ama burada bazı mevkilerde ön tarafta rakibe tehdit olacak oyuncumu mecburiyetten arka tarafa çektik. 1-0 galipsiniz, bunu bir şekilde tutmam lazımdı. Bunu güvendiğiniz, kuvvetli oyuncularla veya deneyimli oyuncularla bunu yaparsınız. Bright Osayi Samuel'i oraya aldıktan sonra bütün dengemiz bozuldu. Bozulunca ve rakip üzerimize gelince üstünlük sağladı. Sonuç olarak bugün yenilmedik en azından. Oyuncularımı tebrik ediyorum, Sivasspor'a başarılar diliyorum."

Fenerbahçe'nin her zaman hedeflerinin olduğunu ve bunun bitmeyeceğini dile getiren Kartal, "İlk yarıda ki oyunu gözünüzün önüne getirip, bunun biraz daha geliştiğini görürseniz o zaman Fenerbahçe'nin nasıl üç kulvarda da gidebileceğini tahmin edebilirsiniz. Ama bazen de elinizden gelen bir şey olmuyor. Hesapta olmayan sakatlıklar, cezalar ve hastalıklar oluyor. Bu bizim elimizde olan bir şey değil. Başkanımız ve yöneticilerimizle görüşeceğiz, ne olur, ne biter, ne yapabiliriz onları birlikte düşünerek karar vereceğiz." dedi.

"Novak'ın durumu ciddiymiş"

Novak'ın durumunun sorulması üzerine ise Kartal, "Çok ciddiymiş, doktorun bana ilk söylediği şey 'çok ciddi bir sakatlığı var' dedi. Üstüne basamıyor, yürüyemiyor, alçıya almışlar galiba. Ciddi bir sakatlığı var, inşallah biran önce toparlar ve aramıza döner." diye konuştu.

Kartal, transfer çalışmalarıyla ilgili de kulübün kriterlerini de göz önünde bulundurarak bir sol bek almayı planladıklarını sözlerine ekledi.