Rıza Çalımbay takımdan gidiyor mu? Sivasspor'dan açıklama geldi - Son Dakika

DG Sivasspor, son günlerde Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın takımdan ayrılacağı yönünde çıkan haberlere ilişkin açıklama yaptı. Sivasspor, Rıza Çalımbay'la yola devam etmek istediklerini duyurdu.

İşte Sivasspor'dan yapılan açıklama:

"Son günlerde bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medya sayfalarında Teknik Direktörümüz Rıza Çalımbay ile sezon sonunda yollarımızın ayrılacağı yönünde birtakım iddialar, haberler yer almaktadır.

"AÇIKLAMA GEREĞİ DOĞDU"

Bu asılsız iddiaları ortaya koyanları gündeme getirmemek adına sessiz kalmayı tercih etsek de maalesef kopyala-yapıştır mantığı ile spekülasyon haberlerin hızla yayıldığını görmemiz üzerine bu açıklamayı yapma gereği doğmuştur.

"BİZLERİ MUTLU ETMEKTE"

Yaklaşık 3 sezondur takımımızın başında başarıyla görev yapan Sivas'ımızın öz evladı Rıza Çalımbay'ın ortaya koyduğu performans tüm camiamız gibi bizleri de ziyadesiyle mutlu etmektedir.

"KAMUOYUNA YİNELİYORUZ"

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek değerli hocamız ile yola devam etmek istediğimizi kamuoyuna yüksek sesle bir kez daha yineliyoruz.

"İTİBAR ETMEYİN"

Kulübümüze ait resmi yayın organlarından açıklama yapılmadıkça, bu tip hayal ürünü haberlere itibar edilmemesini kamuoyundan ve camiamızdan hassasiyetle rica ederiz."