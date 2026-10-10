Rize\'de gövde gösterisi! Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı

Argan Çınar:

Yav Arkadaş Hakan kutucu vardı Taylan Antalya lı gs da 4 hafta oynatı ilk 11 deOkan Buruk şans verdi baktı ki bunlardan bir halt olmaz hemen gönderdiler yav arkadaş biz ne yapsak etsek bu krem sevdası bitimiyor İsmail hocada ya Allah aşkına kerem kazandığı parayı hak ediyormu sizce