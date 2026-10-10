Rize'de gövde gösterisi! Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı - Son Dakika
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Rize'de gövde gösterisi! Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı

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Rize\'de gövde gösterisi! Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor'u Marco Asensio, İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın'ın golleriyle 3-0 yendi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, 3-0'lık skorla kazandı.

LACI'NİN ŞUTUNDA EDERSON BAŞARILI

3. dakikada Ahmed Kutucu'nun ceza sahasının sağ çaprazından pasında topla buluşan Laçi'nin şutunda, kaleci Ederson gole izin vermedi.

ASENSIO'NUN ŞUTUNDA TOP AĞLARDA

12. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Guendouzi'nin pasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'ndan meşin yuvarlağı alan Asensio'nun şutunda, Mithat Pala'ya da çarpan top ağlara gitti.

Rize'de gövde gösterisi! Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı

RİZESPOR GOLE YAKLAŞTI

27. dakikada ev sahibi ekip gole yaklaştı. Sol kanattan gelişen Çaykur Rizespor atağında, ceza sahası içerisinde topla buluşan Olawoyin'in şutunda Sow da son anda meşin yuvarlağa ayak koydu. Top, kaleci Ederson'da kaldı.

FOFANA'DAN KEREM'E GEÇİT YOK

29. dakikada Guendouzi'nin orta sahadan gönderdiği topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, kaleci Fofana ile karşı karşıya kaldı. Kerem'in vuruşunda, kaleci Fofana gole izin vermedi.

Rize'de gövde gösterisi! Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı

RİZESPOR BERABERLİK İÇİN YÜKLENİYOR

62. dakikada Rizespor yine etkili geldi. Merkezden sağa doğru gönderilen top ceza sahasına giren Mithat'a geldi. Mithat'ın orta-şut karışımı vuruşu kaleci Ederson'da kaldı.

KEREM NET FIRSATTAN YARARLANAMADI

68. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. İrfan Can Kahveci, savunmanın arkasına sarkan Kerem'i düşündü. Kerem'in vuruşunu savunma çizgiden çıkardı. Kerem'in pozisyonu için daha sonra ofsayt bayrağı kalktı.

İRFAN CAN KAHVECİ İLE FARK 2'YE ÇIKTI

Fenerbahçe, 83. dakikada farkı 2'ye çıkarttı. Sağ kanatta topu alan Oğuz, ceza yayındaki İrfan Can Kahveci'yi gördü. İrfan Can Kahveci'nin şutu ağlara gitti.

Rize'de gövde gösterisi! Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı

OĞUZ AYDIN'DAN ŞIK GOL

Fenerbahçe, 87. dakikada skoru 3-0'a getirdi. Lukaku'nun pasında topu alan Oğuz Aydın ceza sahası içerisine yönelerek sert bir şut çekti. Direğe çarpan top ağlarla buluştu.

3 PUAN FENERBAHÇE'NİN

Karşılaşmanın geride kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadeleyi Fenerbahçe kazandı. Bu sonuçla birlikte puanını 13'e yükselten Fenerbahçe, zirve takibini sürdürdü. Çaykur Rizespor ise 10 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Fenerbahçe, sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak. Çaykur Rizespor, Çorum FK deplasmanına gidecek. 

Rize'de gövde gösterisi! Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı
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    Yorumlar (2)

  • Argan Çınar Argan Çınar:
    Yav Arkadaş Hakan kutucu vardı Taylan Antalya lı gs da 4 hafta oynatı ilk 11 deOkan Buruk şans verdi baktı ki bunlardan bir halt olmaz hemen gönderdiler yav arkadaş biz ne yapsak etsek bu krem sevdası bitimiyor İsmail hocada ya Allah aşkına kerem kazandığı parayı hak ediyormu sizce 0 0 Yanıtla
  • Hüseyin Bozkurt Hüseyin Bozkurt:
    olabülüde olmayabülüde 0 0 Yanıtla
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