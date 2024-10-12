Rizespor Bodrum'a Oynamaya Hazırlanıyor - Son Dakika
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Rizespor Bodrum'a Oynamaya Hazırlanıyor

Rizespor Bodrum\'a Oynamaya Hazırlanıyor

İlhan Palut, Bodrum FK maçı ile kötü gidişi durdurmayı hedeflediklerini belirtti.

12.10.2024 12:01
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Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut "Aleyhimize olan görüntüyü yakalayacağımız bir ivmeyle tersine çevirmek istiyoruz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 21 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de deplasmanda Bodrum FK'nın konuğu olacak olan Çaykur Rizespor'da antrenmanlar sürüyor. Lig'in ilk 8 haftasında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyetle yalnızca 7 puan toplayabilen yeşil-mavili ekip, Bodrum deplasmanından puanlarla dönmeyi hedefliyor. Bir ivme yakalayıp kötü gidişata dur demek isteyen Çaykur Rizespor'da tedavileri devam eden Rachid Ghezzal, Casper Hojer ve Benhur Keser ise takımdan ayrı çalışarak hazırlanıyor.

Bodrum FK'nın lige iyi başlamasına nazaran Çaykur Rizespor'un istenmeyen sonuçlarla karşılaştığına vurgu yapan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut "Bodrum FK'nın lige başlangıcı hepinizin bildiği gibi iyi bir başlangıç. İstekli, heyecanlı, ne yaptığını bilen ve iyi sonuçlarla bunu destekleyen bir rakiple deplasmanda oynayacağız. Süper Lig'in her maçı zor. Bodrum maçı da bunlardan bir tanesi. Biz de zaten ligin başında istemediğimiz sonuçları çokça aldık. Antalyaspor maçıyla tabiri caizse bir nefes aldık. Bu aleyhimize olan görüntüyü yakalayacağımız bir ivmeyle tersine çevirmek istiyoruz. Önümüzdeki Bodrum FK maçına iyi hazırlanacağız ve oradan güzel bir sonuç almak için gidip maçımızı oynayacağız. Sakat oyuncuların gelişimini sağlık ekibimizle beraber gün gün takip edeceğiz. İnşallah eksiksiz bir şekilde Bodrum deplasmanına gitme şansımız olur" diye konuştu.

"Sadece bir nefes aldık"

Antalyaspor'dan alınan 3 puanın takımın moraline katkıda bulunduğunu sözlerine ekleyen Palut "Bu hafta izin sonrası tesislerde oyuncular daha pozitif, antrenmanda daha coşkulu çalışan oyuncular var. Her ne kadar o periyotta da çalışıyorsak da tabii ki oyuncuların ve bizlerin üzerinde bir yük olan bir periyottu. Bunu tam üzerimizden atabildik mi? Hayır. Dediğim gibi sadece bir nefes aldık. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim, oyuncular pozitif geldiler. Daha coşkulu, istekliler. Artık ufak şakalaşmalar oluyor. İnsanlar gülebiliyor. Daha pozitif bir şekilde çalışıyoruz ama hala istediğimiz yerin çok uzağındayız" ifadelerini kullandı. - RİZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Rizespor Bodrum'a Oynamaya Hazırlanıyor - Son Dakika

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