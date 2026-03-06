Rockets Uzatmada Warriors'a Yenildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rockets Uzatmada Warriors'a Yenildi

06.03.2026 10:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Houston Rockets, Alperen Şengün'ün 17 sayı attığı maçta uzatma sonunda Warriors'a 115-113 mağlup oldu.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün 17 sayı attığı maçta uzatma sonunda ağırladığı Golden State Warriors'a 115-113 mağlup oldu.

Toyota Center'da oynanan karşılaşmada sezonun 23. mağlubiyetini yaşayan Rockets'ta Alperen Şengün, 17 sayı, 7 asist ve 7 ribauntla oynadı.

Ev sahibi ekipte Reed Sheppard 30, Kevin Durant 23 sayı kaydederken Amen Thompson 18 sayı, 10 ribauntla "double-double" yaptı.

Bu sezonki 32. galibiyetini alan Warriors'ta Brandin Podziemski, 26 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.

Konuk ekipte De'Anthony Melton 23, Al Horford 17 ve Gui Santos ise 14 sayıyla maçı tamamladı.

LeBron James rekor kırdı

Los Angeles Lakers'ın konuk olduğu Denver Nuggets'a 120-113 yenildiği maçta LeBron James, rekor kırdı.

Ball Arena'da oynanan karşılaşmada 16 sayı kaydeden Lakers'ın yıldızı James, 15 bin 838 isabetli şutla NBA tarihinde en fazla saha içi isabet bulan oyuncu oldu.

Bu rekor, daha önce 15 bin 837 isabetli şutla Kareem Abdul-Jabbar'a aitti.

Lakers'ta Luka Doncic, 27 sayı ve 11 ribauntla "double-double" yapmasına rağmen yenilgiyi önleyemedi.

Ev sahibi Nuggets'ta ise Nikola Jokic, 28 sayı, 13 asist, 12 ribauntla "triple-double" yaptı ve galibiyette başrolü oynadı.

Victor Wembanyama, Spurs'ü galibiyete taşıdı

San Antonio Spurs, sahasında Detroit Pistons'ı 121-106 mağlup etti.

Frost Bank Center'da oynanan karşılaşmada Victor Wembanyama, 38 sayı ve 16 ribauntla "double-double" yaparak takımını galibiyete taşıdı.

Ev sahibi ekipte De'Aaron Fox 29, Julian Champagnie 16 sayı kaydederken Stephon Castle, 11 sayı ve 12 asistle "double-double" yaptı.

Pistons'ta ise Cade Cunningham 26, Isaiah Stewart 18, Tobias Harris ve Duncan Robinson 11'er sayı kaydetti.

Kaynak: AA

Houston Rockets, Alperen Şengün, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rockets Uzatmada Warriors'a Yenildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrailli aktivistten ajanlıkla suçlanan İsmail Kaani’yi zora sokacak sözler İsrailli aktivistten ajanlıkla suçlanan İsmail Kaani'yi zora sokacak sözler
İsrail’in füze yağdırdığı Lübnan’da ölü sayısı 77’ye yükseldi İsrail'in füze yağdırdığı Lübnan'da ölü sayısı 77'ye yükseldi
NATO savaşa girecek mi Düşürülen İran füzesiyle ilgili 5. madde tartışmasına Rutte noktayı koydu NATO savaşa girecek mi? Düşürülen İran füzesiyle ilgili 5. madde tartışmasına Rutte noktayı koydu
’’Futbolda her şeyi bilen çocuk’’ yıllar sonra ortaya çıktı ''Futbolda her şeyi bilen çocuk'' yıllar sonra ortaya çıktı
Macron’dan 6 gün sonra savaşın gidişatını değiştirecek karar Macron'dan 6 gün sonra savaşın gidişatını değiştirecek karar
Okul önünde dehşet Başından vurup kaçtı Okul önünde dehşet! Başından vurup kaçtı

11:09
CBS Sports yorumcusundan bomba tahmin: Galatasaray Liverpool’u eleyecek
CBS Sports yorumcusundan bomba tahmin: Galatasaray Liverpool'u eleyecek
10:34
Eller tetikte Türk jetleri sınırda alarm durumuna geçti
Eller tetikte! Türk jetleri sınırda alarm durumuna geçti
10:24
Körfez ülkelerinden ABD’de deprem etkisi yaratacak adım
Körfez ülkelerinden ABD'de deprem etkisi yaratacak adım
10:14
Dünyaca ünlü ABD gazetesinden skandal çıkışı: İran’dan sonra Türkiye...
Dünyaca ünlü ABD gazetesinden skandal çıkışı: İran'dan sonra Türkiye...
08:45
Tel Aviv hayalet şehre dönüştü
Tel Aviv hayalet şehre dönüştü
07:55
İran bu füzeyi ilk kez kullandı 1.500 kilogram patlayıcı taşıyor
İran bu füzeyi ilk kez kullandı! 1.500 kilogram patlayıcı taşıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 11:22:42. #7.12#
SON DAKİKA: Rockets Uzatmada Warriors'a Yenildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.