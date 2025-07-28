Roma, Wesley França'yı Transfer Etti

İtalya Serie A ekibi Roma, Brezilya'nın Flamengo takımından Wesley França'yı transfer etti.
Kulübün açıklamasına göre 21 yaşındaki sağ bekle 2030'a kadar sözleşme imzalandı.
Brezilya Milli Takımı ile 2 maça çıkan Wesley, kulüp tarihindeki 46. Brezilyalı oyuncu olacak.
Wesley, Roma'da 43 numaralı formayı giyecek.
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