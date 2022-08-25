Victoria Oryantiring Kupası'nda milli sporcular 8 madalya kazandı

Romanya'da düzenlenen Victoria Oryantiring Kupası'nda milli sporcular, 6 madalya elde etti.

Türkiye Oryantring Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Victoria Kupası'na 23 sporcu ile katılan milli takımda Beyza Nur Kaplan ve Ayhan Bikir altın, Betül Önal, Esma Melle ve Koray Şahin gümüş, Asya Tuzcuoğulları, Hilal Oruç ve Ahmet Kaçmaz bronz madalya kazandı.

Milli takım, Victoria Kupası'nın ardından yine Romanya'da bugün başlayan 2022 Güneydoğu Avrupa Oryantiring Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Tekin Çolakoğlu, madalya kazanan ve yarışmalara katılarak Türkiye'yi temsil eden sporcuları kutlayarak başarıların katlanarak artacağından emin olduğunu vurguladı.