Romanya Genç Yüzme Takımı Erzurum'da - Son Dakika
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Romanya Genç Yüzme Takımı Erzurum'da

Romanya Genç Yüzme Takımı Erzurum\'da

Romanya Genç Milli Yüzme Takımı, Dünya Şampiyonası için Erzurum'da kamp yapıyor.

14.10.2024 12:20
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Romanya Genç Milli Yüzme Takımı, kamp yapmak için ilk kez geldiği Erzurum'da Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Avrupa'nın şehir merkezindeki tek yüksek irtifa konumunda yer alan Palandöken Tam Olimpik Yüzme Havuzu, dört mevsim dünyanın farklı ülkelerinden takımları ağırlamayı sürdürüyor.

Her yıl yerli ve yabancı binlerce turisti misafir eden kentteki olimpik havuz, yabancı birçok kulüp ve milli takımın antrenman yapmasına imkan sağlıyor.

Bu kapsamda kente ilk kez gelen Romanya Genç Milli Yüzme Takımı, 5'i kadın 7 sporcusuyla 10-15 Aralık tarihlerinde Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenecek Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda başarılı olmak için kulaç atıyor.

"Otel ve havuz her şey gerçekten çok güzel"

Romanya Genç Milli Yüzme Takımı Başantrenörü Radu Claudiu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7 yüzücüyle kente ilk kez geldiklerini söyledi.

Kentteki olanaklardan memnun kaldıklarını belirten Claudiu, "Otel ve havuz her şey gerçekten çok güzel. Burayı seçmemizin bir nedeni yok, burada kamp yapmak istediğimiz için geldik." dedi.

Yeni sezonun ikinci kampını yaptıklarını ifade eden Claudiu, "Antrenmanlarımız çok iyi gidiyor. Havuzu çok beğendik ve otele de yakın. Sezonun ikinci kampındayız. Buradan Romanya'ya gidince 25 metre kısa kulvar milli takım yarışması olacak. Ondan sonra Macaristan'da 25 metre dünya şampiyonası yarışları yapılacak. 7 sporcumuz Romanya'nın en iyileri. Onlarla olimpik derece almayı düşünüyoruz hedefimiz bu." diye konuştu.

Romanyalı 16 yaşındaki milli yüzücü Prisecariu Aissia-Claudia ise 7 yaşında yüzmeye başladığını anlatarak, "14 yaşında milli takıma başladım. Buraya ilk defa geldim, benim için güzel bir deneyim olacak. Her şey çok güzel tekrar gelmeyi istiyorum." ifadelerini kullandı.

Ülkesinde önemli başarılarının olduğunu ve dünya şampiyonasına katılacağının dile getiren Prisecariu Aissia-Claudia, "200'den fazla madalyam var açıkçası sayamadım. Romanya'da rekora da sahibim. Kasım ayında bir şampiyona var sonrasında ise aralık ayında Macaristan'daki yarışa katılacağım." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Romanya Genç Yüzme Takımı Erzurum'da - Son Dakika

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