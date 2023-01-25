Ronaldo'nun çektiği rest eski menajerini şoka uğrattı: Sen delirmişsin - Son Dakika
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Ronaldo'nun çektiği rest eski menajerini şoka uğrattı: Sen delirmişsin

25.01.2023 09:04

Yıldız topçu Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'la yollarını ayrımadan önce eski menajeri Jorge Mendes'e "Bayern Münih veya Chelsea'de oynamak istiyorum. Ya o takımlara transfer edersin ya da yollarımız ayrılır." dediği iddia edildi. Mendes, ünlü futbolcunun bu sözlerine karşılık "Sen delirmişsin!" diyerek cevap verdi. Ronaldo'nun istediği transfer gerçekleşmeyince eski menajerle ilişiğini kesti.

Manchester United'dan olaylı şekilde ayrılan Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a transfer olması büyük şaşkınlık yaratmıştı. Portekizli yıldızın bu transferden önce eski menajeri Jorge Mendes'ten çarpıcı bir talepte bulunduğu ortaya çıktı.

"BAYERN MUNİH VE CHELSEA'DE OYNAMAK İSTİYORUM"

Mundu Deportivo'da yer alan habere göre, Avrupa'da futbol oynamaya devam etmek isteyen Cristiano Ronaldo, "Bayern Münih veya Chelsea'de oynamak istiyorum. Ya o takımlara transfer edersin ya da yollarımız ayrılır." ifadelerini kullandı. Bunun üzerine Mendes'in ise Portekizli yıldıza, "Sen delirmişsin!" dediği belirtildi.

MENAJERİYLE YOLLARI AYIRDI

Chelsea ve Bayern Münih'e transferi gerçekleşmeyen Cristiano Ronaldo'nun bunun üzerine efsane menajer Jorge Mendes ile yollarını ayırdığı ifade edildi.

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Cristiano Ronaldo, Manchester United, Jorge Mendes, Chelsea, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ronaldo'nun çektiği rest eski menajerini şoka uğrattı: Sen delirmişsin - Son Dakika


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