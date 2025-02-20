Rubiales'e Cinsel Taciz Ceza! - Son Dakika
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Rubiales'e Cinsel Taciz Ceza!

Eski RFEF Başkanı Rubiales, Hermoso'ya rızası olmadan öpme nedeniyle 18 ay para cezası aldı.

20.02.2025 17:16
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İspanya Futbol Federasyonunun (RFEF) Eski Başkanı Luis Manuel Rubiales Bejar'a, istifa etmesine neden olan Ağustos 2023'te Kadınlar Futbol Dünya Kupası'nı kazanan İspanya'nın kupa töreninde, kadın futbolcu Jennifer Hermoso Fuentes'i rızası olmadan dudağından öpmesiyle ilgili davada para cezası verildi.

Madrid'deki Ulusal Mahkeme, Hermoso'nun suç duyurusu sonrasında 3-12 Şubat tarihlerinde görülen davayı karara bağladı.

Savcılığın "cinsel taciz" ve "baskı" suçlarından toplamda 2 yıl 6 ay hapis cezası istediği eski RFEF Başkanı Rubiales için mahkeme, sadece cinsel tacizden günlük 20 avrodan toplamda 18 aylık para cezası verirken, baskı kurduğu suçlamalarından beraat kararı verdi.

İspanya ve dünya kamuoyunda çok yakından takip edilen ve medyatikleştirilen dava sonunda yaklaşık 10 bin 800 avroluk para cezası alan Rubiales'e ayrıca kadın futbolcu Hermoso'ya bir yıl boyunca 200 metreden az yaklaşma ve iletişim kurma yasağı getirildi.

Mahkeme, rıza dışı öpme olayını küçümseyerek konuyu kapatmak için futbolcu üzerinde baskı kurmaya çalışmakla suçlanan Rubiales ve diğer sanıklardan eski Erkek Milli Futbol Takımı Spor Direktörü Albert Luque Martos, eski Kadın Milli Takım Teknik Direktörü Jorge Vilda Rodriguez ve Eski Futbol Federasyonu Marketing Sorumlusu Ruben Rivera Teijido'nun ise beraatını açıkladı.

Dava boyunca, aralarında mevcut durumda RFEF bünyesinde çalışan Erkek Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente, Kadın Milli Futbol Takımı Direktörü Ana Alvarez ve Basın Sorumlusu Patricia Perez'in de olduğu 27 kişi şahit olarak dinlenmişti.

Kadın futbolcu Hermoso, mahkemenin ilk gününde verdiği ifadesinde, kupa töreni sırasında eski RFEF Başkanı Rubiales'in kendisini kürsüde dudağından öpmesiyle ilgili "Müdürüm beni öpüyordu. Kendimi saygısızlığa uğramış hissettim. Bunun hiçbir çalışma ortamında olmaması gerekir. Kendimi tacize uğramış hissettim." demişti.

"Rubiales'in öpmesi için kendisinden izin istemediğini, buna hemen tepki veremediğini ve o anda dünya şampiyonu olmanın verdiği kutlama ve sevinç hissinden başka bir şey düşünmediğini" anlatan Hermoso, bu olay sonrasında gerek dönüş uçağında gerekse kutlama yapmak için gittikleri İbiza'da, Rubiales ile ortak video yayımlama ya da yazılı açıklama yapma konusunda federasyon yetkilileri tarafından baskı gördüğünü savunmuştu.

Hermoso'nun, İspanya Kadın Futbolcular Derneği ile birlikte açtığı bu dava, "iş yerlerinde kadın-erkek ilişkileri ve maçoluk" kapsamında İspanya'da ciddi sosyal tartışmalara neden olmuştu.

RFEF'in 2018-2023 yıllarında başkanı olan Rubiales, kadın futbolcu Hermoso'yu öpme olayından sonra gelen tepkilerin ardından Eylül 2023'te görevinden istifa etmek zorunda kalmıştı.

Rubiales, hakkındaki başka bir soruşturmada ise başkan olduğu dönemde RFEF ile bağlantılı bazı sözleşmelerde bir inşaat firmasından 3,8 milyon avro temin etmek ve diğer işlerden de toplamda 530 bin avro komisyon almakla suçlanıyor.

Bu arada mahkeme hakimi, Rubiales'in kadın futbolcuyu öpme anı için "kınanacak bir eylem olsa da, kutlamanın coşkusu içinde gerçekleştiriliyor" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Rubiales'e Cinsel Taciz Ceza! - Son Dakika

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