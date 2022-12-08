ABD'li basketbolcu Brittney Griner, Rus silah tüccarına karşılık serbest bırakıldı - Son Dakika
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ABD'li basketbolcu Brittney Griner, Rus silah tüccarına karşılık serbest bırakıldı

08.12.2022 17:07

Rusya'da tutuklu ABD'li kadın basketbolcu Brittney Griner, mahkum takası kapsamında serbest bırakıldı. Rusya, Griner'ı silah tüccarı Viktor Bout'un serbest kalmasına karşılık ABD'ye iade etti.

Rusya'da uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla hüküm giyen ABD'li kadın basketbolcu Brittney Griner, serbest bırakıldı. Silah tüccarı Viktor Bout'un Rusya'ya iade edilmesine karşılık özgürlüğüne kavuşan Griner, ABD Başkanı Biden ile telefonda görüştü.

"EVE GİDİYOR"

Konuya ilişkin açıklama yapan ABD Başkanı Joe Biden, "Birkaç dakika önce Brittney Griner ile konuştum. O güvende. O bir uçakta. Eve gidiyor" dedi.

NE OLMUŞTU?

ABD'li basketbolcu Brittney Griner, şubat ayında Rusya'da üzerinde uyuşturucu maddeyle gözaltına alınmıştı. Başkent Moskova'daki Himki Şehir Mahkemesi de Griner'i, 9 yıl hapis ve 1 milyon ruble (yaklaşık 16 bin dolar) para cezasına çarptırmıştı. Rusya ile ABD'nin, aralarında Griner'in de olduğu çeşitli tutukluların değişimine yönelik görüşmeler yürüttüğü iddia edilmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 27 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Griner'in yanı sıra Rusya'da tutuklu bulunan ABD'li Paul Whelan'ın iadesi için Moskova'ya önemli bir teklif hazırladıklarını duyurmuştu. ABD Başkanı Joe Biden da Rusya'ya, Griner'in serbest bırakılmasına yönelik çağrıda bulunmuştu.

Brittney Griner

VIKTOR BOUT KİMDİR?

Silah kaçakçısı olarak tanınan Viktor Bout, Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerine (FARC) silah sağladığı gerekçesiyle ABD'de 25 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. ABD'li aktör Nicholas Cage'in başrolünde yer aldığı ünlü "Savaş Tanrısı" filminin, "Ölüm Tüccarı" lakaplı Bout'un hayat hikayesine dayandırıldığı öne sürülmüştü.

Viktor Bout
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