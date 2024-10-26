Sağlam'dan VAR Eleştirisi

Spor

- Ertuğrul Sağlam: "Tolga'ya kırmızı kartı veremeyen VAR hakeminde de problem vardı"

ANKARA - Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, MKE Ankaragücü karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada, "Bence Tolga'ya kırmızı kartı veremeyen VAR hakeminde de problem vardı. Faul de vardı, faulden ziyade orada doğrudan kırmızı kartı vermesi lazımdı" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Kocaelispor, deplasmanda karşılaştığı MKE Ankaragücü'ne 4-2 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kocaelispor Teknik Direktörü Sağlam, "İzlemesi keyif veren bir maç oldu. Bunu istemsizce söylemek istiyorum. Güzel bir maç oldu. Kötü başladığımız oyundan sonra dengeyi bulduk. Maalesef bir defans hatası ve buradaki anlaşmazlık bizi geriye düşürdü. İkinci yarıya biri zorunlu, diğeri de kendi inisiyatifimi kullanarak iki oyuncu değişikliği ile başladım. Oyunun kontrolünü elimize aldık. Sonuçta da iyi oynamaya başladık ve golü de bulduk. Bunu tabii söylemek zorundayım, yediğimiz son iki gol gerçekten bizim gibi bir takıma yakışmadı. Aslında elimize aldığımız oyunu maalesef orada bir baskıda geç kalması ve defansın pozisyon almada sıkıntı yaşaması sebebiyle çok basit bir gol yedik. Sonrasında yine pozisyonlarımız vardı ama şunu söylemeden geçemeyeceğim son dört maçta gol yemeyen bir takımız. Son dört maçta vermediğimiz pozisyonları maalesef bu karşılaşmada verdik. Bu durumu çözmek bunun üstesinden gelmek bizim işimiz" diye konuştu.

"Tolga'ya kırmızı kartı veremeyen VAR hakeminde de problem vardı"

Kocaeli taraftarının kırmızı kart beklediği pozisyona da yorum yapan Sağlam, "Asıl mesele Tolga'nın kırmızı kartıydı. Bence Tolga'ya kırmızı kartı veremeyen VAR hakeminde de problem vardı. Faul de vardı, faulden ziyade orada doğrudan kırmızı kartı vermesi lazımdı. Skor 2-2 iken orada kartı vermemesine söylenecek bir şey yok" ifadelerini kullandı.