Sağlık Çalışanları için Satranç Turnuvası - Son Dakika
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Spor

Sağlık Çalışanları için Satranç Turnuvası

Sağlık Çalışanları için Satranç Turnuvası

Alanya Hastanesi'nde sağlık çalışanları arasında satranç turnuvası düzenlendi, kazananlar belirlendi.

10.02.2025 17:43
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Türkiye Satranç Federasyonu Antalya İl Temsilciliği iş birliğiyle Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi sağlık çalışanları arasında satranç turnuvası düzenledi.

Sağlık çalışanları arasında dayanışma bilincini geliştirmek, iş stresini azaltarak motivasyonu'nu artırmak adına yapılan turnuvaya 20 kişi katıldı. Saat 10.00'da başlayan organizasyon Türkiye Satranç Federasyonu Uluslararası hakemlerinden Emrah Sıtkı Sağlam, Osman Çuha'nın kontrolünde 6 tur şeklinde yapıldı. Dereceye giren satranç severlere ödülleri taktim edildi. Turnuva'da birinci Umut Gölgeli olurken, ikinci Mervan Sağır üçüncü ise Deniz Ali oldu. Ayrıca turnuvaya katılan tüm sporculara Katılım sertifikası verildi. Turnuva hakkında bilgi veren Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Mesut Yıldırım, "Sağlık çalışanlarımızın isteği üzerine hem keyifli bir hafta sonu geçirmek hem de birimler ve çalışanlar arasında birlik, beraberliğin artması adına bu organizasyonu düzenledik. Bizler için çok keyifli bir gün ve anı oldu. Satranç Turnuvasında dereceye giren arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bu tür organizasyonları hastane olarak düzenlemeye devam edeceğiz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Deniz Ali, antalya, Hastane, Alanya, Yaşam, Spor, Son Dakika

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