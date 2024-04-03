Sakaryaspor, Boluspor maçı hazırlıklarına başladı

Konyaspor Teknik Direktörü: Futbol Bu Dönemde İkinci Planda

Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Omerovic, Trabzonspor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, futbolun bu dönemde ikinci planda olduğunu belirtti. Omerovic, sahadaki eşitlik ve adaletin daha iyi olması gerektiğini düşündüğünü ifade etti.