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Sami Uğurlu: 'Basit goller yedik' - Son Dakika
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Sami Uğurlu: 'Basit goller yedik'

Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Başakşehir'e 3-0 mağlup oldukları maçta basit goller yediklerini söyledi. Uğurlu, risk almalarına rağmen istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını dile getirdi ve Başakşehir takımını tebrik etti.

Sami Uğurlu: \'Basit goller yedik\'
09.01.2024 - 23:17,
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- Sami Uğurlu: "Basit goller yedik"

İSTANBUL - Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, yenik duruma düştükten sonra risk almalarına rağmen istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını dile getirerek, "Basit goller yedik" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme müsabakasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Başakşehir'e 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, "Zor maç olacağını biliyorduk. Karşımızda iyi oyunculardan oluşan iyi bir takım var. Geniş bir kadroya sahip oldukları için rotasyon yapabilen bir takım Başakşehir. Bu maçta zorlanacağımızı biliyorduk. İlk yarıda 9 numara baskısı ile rakibimizin pas geçişlerini sınırlamaya çalıştık. İlk yarı sonucunda içeriye berabere girme şansımız vardı. Fakat yenik olarak devreyi tamamlayınca ikinci yarı daha çok risk almamızı gerektirdi. Geride bire bir yakalandığımız pozisyonlarda rakibimiz farkı açtı. Arka arkaya oynadığımız maç yoğunluğu, bu maçta kadro yetersizliğimizi ön plana çıkardı. Almak zorunda kaldığımız risklere karşılık olarak basit goller de yiyince karşılık veremedik. Başakşehir takımını ve Çağdaş Hocayı (Atan) tebrik ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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