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Şampiyon güreşçi Hüseyin Akbaş, Tokat'taki mezarı başında anıldı - Son Dakika

Şampiyon güreşçi Hüseyin Akbaş, Tokat'taki mezarı başında anıldı

15.02.2022 13:39
Şampiyon güreşçi Hüseyin Akbaş, Tokat'taki mezarı başında anıldı

Dünya şampiyonu milli güreşçi Hüseyin Akbaş, vefatının 33. yılında Tokat'ın Almus ilçesinde anıldı.

Dünya şampiyonu milli güreşçi Hüseyin Akbaş, vefatının 33. yılında Tokat'ın Almus ilçesinde anıldı.

Çevreli beldesinde Akbaş'ın kabri başında düzenlenen anma töreninde saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Törende Hüseyin Akbaş'ın hayatı ve başarıları anlatıldı, daha sonra dua edildi.

Törene Akbaş'ın ailesinin yanı sıra Almus Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, Belediye Başkanı Bekir Özer, Çevreli Belediye Başkanı Sadi Ertan Soysal, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, kurum amirleri, Hüseyin Akbaş Güreş Eğitim Merkezi sporcuları ve vatandaşlar katıldı.

Şampiyon güreşçi Hüseyin Akbaş, Tokat'taki mezarı başında anıldı

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Milli Güreşçi, Hüseyin Akbaş, Çevreli, Tokat, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Şampiyon güreşçi Hüseyin Akbaş, Tokat'taki mezarı başında anıldı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Şampiyon güreşçi Hüseyin Akbaş, Tokat'taki mezarı başında anıldı - Son Dakika
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