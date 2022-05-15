Şampiyon İstanbul'dan zaferle ayrılıyor! Trabzonspor, Altay'ı 2-1 mağlup etti - Son Dakika
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Şampiyon İstanbul'dan zaferle ayrılıyor! Trabzonspor, Altay'ı 2-1 mağlup etti

15.05.2022 18:12

Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Altay ile karşı karşıya geldi. İlk yarısı 1-0 Trabzonspor'un üstünlüğüyle sona eren ve büyük heyecana sahne olan maçta bordo-mavililer maçı 2-1 kazandı.

Süper Lig'de bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden ve dün Trabzon'da şampiyonluk kupasını kaldıran Trabzonspor sahaya çıkarken, Altay taraftarları büyük bir jest yaparak bordo-mavili ekibi alkışladı. İstanbul'daki taraftarlarıyla buluşan son şampiyon, Altay'ı da yenerek taraftarını sevindirdi.

Şampiyon İstanbul'dan zaferle dönüyor! Trabzonspor, Altay'ı 2-1 yendi

TRABZON MAÇA HIZLI BAŞLADI

Maça hızlı başlayan Trabzonspor, dakika 19'da ilk golü bularak 1-0 öne geçti. Serkan Asan'ın sağ kanattan ortaladığı topta, kale sahası içi sağ çaprazında bulunan İbrahim Öztürk ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi.

Şampiyon İstanbul'dan zaferle dönüyor! Trabzonspor, Altay'ı 2-1 yendi

NWAKAEME SKORU BELİRLEDİ

Altay 70. Dakikada Rodriguez ile beraberlik golünü buldu. Tecrübeli futbolcu sol kanattan girdiği ceza yayı içerisinden, sol çaprazdan sağ ayağıyla vuruşunu yaptı. Top yakın köşeden Uğurcan'ın üzerinden ağlarla buluştu. Beraberlik golünden sonra ataklarını arttıran Karadeniz ekibinde Visca, ceza sahası içi sağ çaprazında Kazımcan'ın müdahelesi ile yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Nwakaeme 84. dakikada topu ağlarla buluşturdu. Trabzonspor 2-1 öne geçti. Maç bu sonuçla sona erdi. Trabzonspor bu sonuçla Süper Lig'de 37 maçta 81 puana ulaştı.

Şampiyon İstanbul'dan zaferle dönüyor! Trabzonspor, Altay'ı 2-1 yendi
Şampiyon İstanbul'dan zaferle dönüyor! Trabzonspor, Altay'ı 2-1 yendi
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Son Dakika Spor Şampiyon İstanbul'dan zaferle ayrılıyor! Trabzonspor, Altay'ı 2-1 mağlup etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şampiyon İstanbul'dan zaferle ayrılıyor! Trabzonspor, Altay'ı 2-1 mağlup etti - Son Dakika
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