Şampiyon İstanbul'dan zaferle ayrılıyor! Trabzonspor, Altay'ı 2-1 mağlup etti - Son Dakika

Süper Lig'de bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden ve dün Trabzon'da şampiyonluk kupasını kaldıran Trabzonspor sahaya çıkarken, Altay taraftarları büyük bir jest yaparak bordo-mavili ekibi alkışladı. İstanbul'daki taraftarlarıyla buluşan son şampiyon, Altay'ı da yenerek taraftarını sevindirdi.

TRABZON MAÇA HIZLI BAŞLADI

Maça hızlı başlayan Trabzonspor, dakika 19'da ilk golü bularak 1-0 öne geçti. Serkan Asan'ın sağ kanattan ortaladığı topta, kale sahası içi sağ çaprazında bulunan İbrahim Öztürk ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi.

NWAKAEME SKORU BELİRLEDİ

Altay 70. Dakikada Rodriguez ile beraberlik golünü buldu. Tecrübeli futbolcu sol kanattan girdiği ceza yayı içerisinden, sol çaprazdan sağ ayağıyla vuruşunu yaptı. Top yakın köşeden Uğurcan'ın üzerinden ağlarla buluştu. Beraberlik golünden sonra ataklarını arttıran Karadeniz ekibinde Visca, ceza sahası içi sağ çaprazında Kazımcan'ın müdahelesi ile yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Nwakaeme 84. dakikada topu ağlarla buluşturdu. Trabzonspor 2-1 öne geçti. Maç bu sonuçla sona erdi. Trabzonspor bu sonuçla Süper Lig'de 37 maçta 81 puana ulaştı.