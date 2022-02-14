Üye Girişi
Şampiyon İzzet Öksüzkaya Ortaokulu oldu - Son Dakika

Şampiyon İzzet Öksüzkaya Ortaokulu oldu

14.02.2022 17:14
Şampiyon İzzet Öksüzkaya Ortaokulu oldu

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okullar Arası Küçük Kızlar Voleybol İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okullar Arası Küçük Kızlar Voleybol İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

İl Müdürlüğü Atatürk Spor Salonunda düzenlenen müsabakalar sonucunda 1. İzzet Öksüzkaya Ortaokulu, 2. Demir Karamancı Ortaokulu, 3. Şükrü Başyazıcıoğlu Ortaokulu ve 4. Ted Kayseri Koleji Vakfı Özel Ortaokulu oldu. Müsabakalar sonucunda dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı tarafından takdim edildi. - KAYSERİ

Şampiyon İzzet Öksüzkaya Ortaokulu oldu
Şampiyon İzzet Öksüzkaya Ortaokulu oldu
Şampiyon İzzet Öksüzkaya Ortaokulu oldu
Şampiyon İzzet Öksüzkaya Ortaokulu oldu

YORUMLAR
500

voleybol, okullar, gençlik, Kayseri, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Şampiyon İzzet Öksüzkaya Ortaokulu oldu - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
17:06 "Sıvı altın" diyerek satıyor! Sütünü erkeklere pazarlayan kadının kazandığı para inanılmaz
16:31 Mustafa Sarıgül'ün TikTok videolarından esinlendiler! Güldür Güldür'de kahkahaya boğan skec
16:31 Muhammed Nur Nahya, Haberler.com'a konuk oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini taklit ederek kırdı geçirdi
16:17 Ukrayna-Rusya krizi altının yükselmesine neden oluyor!
16:12 Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Müzakerelerle ilerlenebilecek bir yol görüyoruz
16:09 Kumar borcu kan döktü! 58 yaşındaki kadın, oğlunun arkadaşları tarafından katledildi
16:03 Evinde ölü bulunan kadının katilleri, oğlunun arkadaşları çıktı!
16:00 Messi takdir topladı! Cinsel içerikli fotoğraflara, takipten çıkarak yanıt verdi
15:55 Peru'daki kazı alanından 6 çocuk mumyası çıkarıldı: 2800 yıl önce kurban edilmişler!
15:48 Aynı eve 5 kez hırsız girdi! Ne musluk ne kapı kaldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 17:20:33. #1.12#
SON DAKİKA: Şampiyon İzzet Öksüzkaya Ortaokulu oldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement