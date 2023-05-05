Şampiyonlar Ligi finali için Olimpiyat Stadın'da oynayamayan İstanbulspor, Galatasaray maçını izin vermeleri halinde Kadıköy'de oynamak istiyor - Son Dakika
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Şampiyonlar Ligi finali için Olimpiyat Stadın'da oynayamayan İstanbulspor, Galatasaray maçını izin vermeleri halinde Kadıköy'de oynamak istiyor

05.05.2023 16:00
Şampiyonlar Ligi finali için Olimpiyat Stadın'da oynayamayan İstanbulspor, Galatasaray maçını izin vermeleri halinde Kadıköy'de oynamak istiyor

İstanbulspor, 16 Mayıs'ta Galatasaray ile oynayacağı maç için stat arıyor. Şampiyonlar Ligi finalinin oynanacağı Olimpiyat Stadı'nda mücadeleyi oynayamayacak olan Sarı-Siyahlılar Vodafone Park için de izin çıkmamıştı. Sarı-siyahlıların asbaşkanı yaptığı son açıklamada, "Bizim için önemli olan taraftarın gelmesi ve gişe geliri. Takımımız, taraftar önünde daha iyi oynuyor. Stat fark etmez. İzin verseler Kadıköy'de de oynarız." dedi.

Bu sezon içeride oynadığı maçlarda rakiplerini Atatürk Olimpiyat Stadı'nda ağırlayan İstanbulspor, Şampiyonlar Ligi finali nedeniyle 16 Mayıs'ta karşılaşacağı Galatasaray'ı burada konuk edemeyecek.

VODAFONE PARK TALEBİ REDDEDİLDİ

İstanbulspor'un Galatasaray maçı için stat arayışı sürüyor. Vodafone Park'ta oynama talebi reddedilen İstanbul ekibi, gişe geliri nedeniyle kapasitesi yüksek bir statta oynamak istiyor.

"KADIKÖY'DE DE OYNARIZ"

Konuya ilişkin Sözcü'ye konuşan İstanbulspor Asbaşkanı Tekin Aksan, " Beşiktaş'ın stadının neden reddedildiğini bilmiyoruz. Olimpiyat Stadı'nı istedik, gelecek yanıta göre bakacağız. Bizim için önemli olan taraftarın gelmesi ve gişe geliri. Takımımız, taraftar önünde daha iyi oynuyor. Stat fark etmez. İzin verseler Kadıköy'de de oynarız." ifadelerini kullandı.

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Atatürk Olimpiyat Stadı, İstanbulspor, Galatasaray, Spor, Son Dakika

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