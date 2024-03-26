Samsun Canikli sporcu Ali Topaloğlu Trisome Oyunları'nda madalyaları topladı ve dünya rekoru kırdı - Son Dakika
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Samsun Canikli sporcu Ali Topaloğlu Trisome Oyunları'nda madalyaları topladı ve dünya rekoru kırdı

Samsun Canikli sporcu Ali Topaloğlu Trisome Oyunları\'nda madalyaları topladı ve dünya rekoru kırdı

Canik Belediyespor Kulübü sporcusu Ali Topaloğlu, Dünya Down Sendromlu Sporcular Federasyonu (SUDS) tarafından düzenlenen Trisome Oyunları'nda altın madalyalar kazandı ve dünya rekoru kırdı.

26.03.2024 16:59  Güncelleme: 17:03
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Samsun Canikli sporcu Ali Topaloğlu, Trisome Oyunları'nda madalyaları topladı ve dünya rekoru kırdı.

Canik Belediyespor Kulübü sporcusu Ali Topaloğlu, Dünya Down Sendromlu Sporcular Federasyonu (SUDS) tarafından düzenlenen ve down sendromlu sporcuların olimpiyatı olarak nitelendirilen Trisome Oyunları'nda gösterdiği üstün performansla madalyalara doymadı. Canikli sporcu Ali Topaloğlu, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen organizasyonda, gülle atma, disk atma, 4x100 ve 4x40 metre bayrak koşularında altın madalyaların sahibi oldu. Topaloğlu, gülle atma branşında elde ettiği 11.35 derecesiyle kendisine ait olan dünya rekorunu geliştirerek yeni rekor kırdı.

Başkan İbrahim Sandıkçı'dan tebrik

Canik Belediyespor Kulübü sporcusu Ali Topaloğlu'nu başarılarından dolayı tebrik eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Canikli sporcularımız milli takımlarda elde ettiği başarılar ve zaferlerle ülkemizin gururu olmaya devam ediyor. Trisome Oyunları'nda örnek azmi ve mücadelesiyle madalyaları toplayan Canik Belediyespor Kulübü sporcusu Ali Topaloğlu'nu yürekten tebrik ediyorum. Sporcumuzun yetişmesinde katkılarda bulunan herkese teşekkür ediyorum" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Samsun Canikli sporcu Ali Topaloğlu Trisome Oyunları'nda madalyaları topladı ve dünya rekoru kırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun Canikli sporcu Ali Topaloğlu Trisome Oyunları'nda madalyaları topladı ve dünya rekoru kırdı - Son Dakika
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