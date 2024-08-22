Samsunspor, 3. formasını tanıttı

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SAMSUN (İHA) – Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, bu sezon giyeceği 3'üncü formasını kamuoyuna tanıttı.

Samsunspor Futbol Kulübü, 2024-2025 sezonu için hazırlanan üçüncü formasını tanıttı. Samsunspor, 'Futbol Birlikte Güzel' sloganıyla 'Kapsayıcılık' formasını taraftarları ve futbol severler ile buluşturdu.

Futbolun, herkesi kucaklayan, sınır tanımayan, engelleri ortadan kaldıran bir tutku olduğunu vurgulayan Samsunspor; "Kapsayıcılık futbolun özüdür" diyerek kampanyasına "futbol, herkes içindir" mesajını verdi. Samsunspor'un bu sezon maçlarında taşıyacağı ve taraftardan ve futbolseverlerden beğeni toplayan yeni formasının kapsayıcı felsefenin ve birlik ruhunun bir simgesi olarak tasarlandığı ifade edildi. - SAMSUN