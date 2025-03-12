Samu Saiz'den Arda Güler'e Tavsiye - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Samu Saiz'den Arda Güler'e Tavsiye

Samu Saiz, Arda Güler'in başka takımda oynamasını önerdi, Türk futboluna dair yorumlarda bulundu.

12.03.2025 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Real Madrid altyapısından yetişen Siltaş Yapı Pendikspor'un İspanyol oyuncusu Samu Saiz, milli futbolcu Arda Güler'e tavsiyede bulunarak, "Arda'nın yerinde olsam gidip başka takımda oynardım. Real Madrid de beni yeterli görür ve daha güçlü bir şekilde yeniden çağırırdı." dedi.

Profesyonel kariyeri boyunca ülkesinin Huesca, Getafe ve Girona ile İngiltere'nin Leeds United takımlarında forma giyen Saiz, 2022-2023 sezonunun devre arasında Sivasspor'a transfer oldu.

Kırmızı-beyazlı ekipte bir yıl görev yapan 34 yaşındaki orta saha oyuncusu, geride kalan sezonun ara transfer döneminde Eyüpspor'un yolunu tuttu. İstanbul temsilcisiyle Trendyol Süper Lig'e yükselme sevinci yaşayan Samu Saiz'in Türkiye'deki üçüncü durağı ise Şubat 2025'te Pendikspor oldu.

Samu Saiz, Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, 10 numara pozisyonunun değişimi, Türk futbolu, Türkiye'deki kariyeri, Leeds United'da teknik direktörlüğünü üstlenen Marcelo Bielsa ve İstanbul hakkında AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Arda Güler'in bu sezon Real Madrid'de forma şansı bulmakta zorlanmasını değerlendiren Saiz, "Arda, inanılmaz yetenekli ve müthiş bir oyuncu. Dünyanın en büyük takımına gitti. Kolay değil. Real Madrid'de kendisi gibi birçok oyuncu var. Çok genç. Türk futbol tarihinde çok önemli bir yer edinecek. Adından uzun yıllar bahsettirecek bir futbolcu olacak. Ben oynamadığım zaman mutsuz olurum. Arda'nın yerinde olsam gidip başka takımda oynardım. Real Madrid de beni yeterli görür ve daha güçlü bir şekilde yeniden çağırırdı. Savaşmaya bu şekilde devam ederdim." diye konuştu.

"10 numara pozisyonundaki oyuncu seçimleri futbola zarar veriyor"

Samu Saiz, 10 numara pozisyonundaki futbolcu tercihlerinde eskiye nazaran yetenekten çok gücün ön planda tutulduğunu ve bunun futbola zarar verdiğini savundu.

10 numara pozisyonunda forma giyen oyunculara bakış açısının değiştiğini vurgulayan Saiz, şu görüşleri paylaştı:

"Eskiden 10 numaraların oyuna daha çok etki ettikleri futbol oynanıyordu. Artık 10 numaralar o şekilde görülmüyor. Üçlü orta sahanın önündeki bir futbolcu pozisyonundalar. Bu anlamda biraz etkinliklerini yitirdiler. Arkalarında iki güçlü orta saha var. O da onlara yardımcı olan üçüncü orta saha şeklinde. Şu an teknik direktörler pozisyon almasını bilen, orta sahaya yardım eden, gücün ön planda olduğu 10 numaraları tercih ediyorlar. Bunu sıkıcı buluyorum. Önceden yeteneğe dayalı 10 numaralar seyrediyorduk. 10 numara pozisyonunda oynayan futbolcular daha efektif oluyordu. Artık güç yeteneğin önüne geçti. Bu da sıkıcı ve modern futbola zarar veriyor. Çekya, Slovenya ve Slovakya'nın Fransa ve İngiltere gibi takımlarla çekiştiğini görüyoruz. Artık güce ve koşmaya dayalı, sadece kazanmaya odaklı bir futbol seyrediyoruz. Bu bence futbol değil. Futbolun özünden uzaklaşmış durumdayız."

"Ufak detayları yerine getirdiklerinde Türk futbolcular için farklı şeyler olacak"

Türkiye'de oynanan futbol ve Türk oyuncular için övgü dolu ifadeler kullanan Samu Saiz, şuları kaydetti:

"Türkiye'de gelişmekte olan bir futbol oynanıyor. Türk Milli Takımı da Avrupa Şampiyonası'nda çok iyi işler yaptı. Çok iyi genç oyuncular var. Ancak takım ve oyuncu düzeyinde daha profesyonel olunması gerekiyor. Jose Mourinho ve Alvaro Morata gibi isimler burada. Bunlar iyiye işaret. Böyle devam ederse Türk futbolunun birkaç sene içinde çok farklı yerlere geleceğini düşünüyorum. Türk oyuncuların çok küçük detaylara dikkat ederek fizik ve futbol olarak kendilerini çok iyi yerlere getirebileceklerini düşünüyorum. Uyuma, beslenme, antrenman disiplini, ağırlık çalışmaları ve diyetleri gibi birkaç küçük detaya dikkat ederlerse çok farklılaşacaklarını düşünüyorum. Türkiye'de kulüplerin çok iyi tesisleri var ve şartlar iyi. Bu imkanları iyi değerlendirmek gerekiyor. Ufak detayları yerine getirdiklerinde Türk futbolcular için farklı şeylerin olacağını düşünüyorum."

"Pendikspor'da hedefimiz en kötü play-off oynamak"

Saiz, Türkiye'deki ilk takımı Sivasspor'da iyi işler yaptığını ancak çocuklarının okul ihtiyacı nedeniyle İstanbul'u tercih ettiğini aktardı.

Sivas'ta çok zor bir adaptasyon dönemi geçirdiğini anlatan İspanyol oyuncu, "Sonra ailem geldi. Ancak Sivas'ta çocuklarım için uygun okul bulamadık. Bu sıkıntıyı büyük şehir takımıyla çözeceğimizi düşündük. Eyüpspor'dan gelen teklifi kabul ettim. Aslında Sivasspor'da da iyi işler yapıyordum ama ailevi sebeplerle Eyüpspor'u tercih ettim. Eyüpspor'da sezona çok güzel başladım ama son maçlarda forma şansı bulamıyordum. Oynamak isteyen bir futbolcuyum. Başka takımlardan da teklif vardı. İstanbul'u seviyorum. İstanbul, kızlarımın geleceğiyle ilgili uygun bir şehir. Bu nedenlerle Pendikspor'a gelmeye karar verdim. Pendikspor'da hedefimiz en kötü play-off oynamak. Süper Lig'e çıkmayı istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bielsa, futbolun hastası"

Samu Saiz, 2017-2019 yıllarında top koşturduğu Leeds United'da teknik direktörlüğünü üstlenen Marcelo Bielsa ile çalışmanın hem heyecan verici hem de çok zor olduğunu belirtti.

Arjantinli teknik adamın futbolu çok iyi bildiğinin altını çizen deneyimli oyuncu, "Bielsa, futbolun hastası. Futbol ile nefes alıyor. Antrenmanları çok uzun sürüyor. Fizik olarak güçlü olmanız gerekiyor. Kendisiyle çalışmak çok keyifli. Futbolu çok iyi bildiği için sürekli dikkat etmeniz gerekiyor. Söylediklerini harfiyen uygulamanız lazım. Onunla çalışmak heyecan vericiydi. Futbol dünyasında çok önemli birisi. En iyisi. Ancak kendisiyle çalışmak da çok zor." şeklinde konuştu.

"Madrid'den sonra favori şehrim İstanbul"

Saiz, doğup büyüdüğü yer Madrid'den sonra dünyada en beğendiği şehrin İstanbul olduğunu söyledi.

İstanbul'da tek sıkıntısının trafik olduğunu kaydeden 34 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Madrid, büyüdüğüm yer. Ailem ve arkadaşlarım orada. Ancak Madrid'den sonra dünyada favori şehrim İstanbul. İnsanlar kibar. Aradığınız her şey var. Hem modern hem de antik bir şehir. Eski ve yeni camiler var. Çok güzel bir şehir. Ayasofya Camisi, Galata Kulesi'nde Boğazı seyretmek, Kapalı Çarşı. Buralar benim için çok heyecanlı ve keyifli." değerlendirmesinde bulundu.

Samu Saiz, son olarak ara transfer döneminde Galatasaray'a transfer olan vatandaşı Alvaro Morata'nın Türkiye'de çok güzel işler yapacağına inandığını ve sarı-kırmızılılara şampiyonluk yarışında çok katkı sağlayacağını söyledi.

Kaynak: AA

Milli Takım, Real Madrid, Pendikspor, Arda Güler, istanbul, Futbol, Madrid, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samu Saiz'den Arda Güler'e Tavsiye - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatura değeri 2,5 milyon liranın altında olan taşıt kredilerinde vade sınırı 48 ay oldu Fatura değeri 2,5 milyon liranın altında olan taşıt kredilerinde vade sınırı 48 ay oldu
Netanyahu Şara’ya meydan okudu Suriye’de yeni karakollar kuracaklar Netanyahu Şara'ya meydan okudu! Suriye'de yeni karakollar kuracaklar
İmamoğlu’na 3’lü adaylık sorusu Yanıtı Yavaş’ın önünü kapatacak cinsten İmamoğlu'na 3'lü adaylık sorusu! Yanıtı Yavaş'ın önünü kapatacak cinsten
Kuyumcudan 250 bin liralık altın taç çalan kadın: Sevgilim üzülmesin diye yaptım Kuyumcudan 250 bin liralık altın taç çalan kadın: Sevgilim üzülmesin diye yaptım
TSK’dan ihraç edilen teğmenler ABB’de işe başlıyor ama biri hariç TSK'dan ihraç edilen teğmenler ABB'de işe başlıyor ama biri hariç
Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke ile 5 yıllık sözleşme imzaladı Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
Reytingleri artan dizi için final kararından vazgeçildi Reytingleri artan dizi için final kararından vazgeçildi
Diyanet İşleri Başkanı hakkındaki eleştirilere ilk kez yanıt verdi Diyanet İşleri Başkanı hakkındaki eleştirilere ilk kez yanıt verdi
Melek Mosso’nun tatili zehir oldu Soluğu hastanede aldı Melek Mosso'nun tatili zehir oldu! Soluğu hastanede aldı
Dev banka Türkiye’de faiz ve enflasyon için net rakam verdi Dev banka Türkiye'de faiz ve enflasyon için net rakam verdi
2 aylık eşi tarafından satırla öldürülen Sevcan’ın tabutunu kadınlar taşıdı 2 aylık eşi tarafından satırla öldürülen Sevcan'ın tabutunu kadınlar taşıdı
Bartu Soral: Öcalan’ı muhatap almak son derece yanlış Bartu Soral: Öcalan'ı muhatap almak son derece yanlış
Cenk Tosun, Fenerbahçe’den ayrılıyor: Yeni adresi belli oldu Cenk Tosun, Fenerbahçe'den ayrılıyor: Yeni adresi belli oldu

10:55 Fatura değeri 2,5 milyon liranın altında olan taşıt kredilerinde vade sınırı 48 ay oldu Fatura değeri 2,5 milyon liranın altında olan taşıt kredilerinde vade sınırı 48 ay oldu
10:22 Netanyahu Şara’ya meydan okudu Suriye’de yeni karakollar kuracaklar Netanyahu Şara'ya meydan okudu! Suriye'de yeni karakollar kuracaklar
09:55 İmamoğlu’na 3’lü adaylık sorusu Yanıtı Yavaş’ın önünü kapatacak cinsten İmamoğlu'na 3'lü adaylık sorusu! Yanıtı Yavaş'ın önünü kapatacak cinsten
09:44 Kuyumcudan 250 bin liralık altın taç çalan kadın: Sevgilim üzülmesin diye yaptım Kuyumcudan 250 bin liralık altın taç çalan kadın: Sevgilim üzülmesin diye yaptım
07:20 TSK’dan ihraç edilen teğmenler ABB’de işe başlıyor ama biri hariç TSK'dan ihraç edilen teğmenler ABB'de işe başlıyor ama biri hariç
15:39 Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke ile 5 yıllık sözleşme imzaladı Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
15:30 Reytingleri artan dizi için final kararından vazgeçildi Reytingleri artan dizi için final kararından vazgeçildi
15:28 Diyanet İşleri Başkanı hakkındaki eleştirilere ilk kez yanıt verdi Diyanet İşleri Başkanı hakkındaki eleştirilere ilk kez yanıt verdi
15:24 Melek Mosso’nun tatili zehir oldu Soluğu hastanede aldı Melek Mosso'nun tatili zehir oldu! Soluğu hastanede aldı
15:21 Dev banka Türkiye’de faiz ve enflasyon için net rakam verdi Dev banka Türkiye'de faiz ve enflasyon için net rakam verdi
15:19 2 aylık eşi tarafından satırla öldürülen Sevcan’ın tabutunu kadınlar taşıdı 2 aylık eşi tarafından satırla öldürülen Sevcan'ın tabutunu kadınlar taşıdı
15:14 Bartu Soral: Öcalan’ı muhatap almak son derece yanlış Bartu Soral: Öcalan'ı muhatap almak son derece yanlış
15:13 Cenk Tosun, Fenerbahçe’den ayrılıyor: Yeni adresi belli oldu Cenk Tosun, Fenerbahçe'den ayrılıyor: Yeni adresi belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2025 11:17:30. #7.13#
SON DAKİKA: Samu Saiz'den Arda Güler'e Tavsiye - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.