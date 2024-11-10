Sanchez Cezalı, Bodrum FK Maçında Yok

Galatasaray'ın Kolombiyalı futbolcusu Davinson Sanchez, Samsunspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü ve Bodrum FK mücadelesinde oynayamayacak.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, Samsunspor'u ağırlarken, sarı-kırmızılılarda Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez sarı kart ceza sınırında yer alıyordu. Maçın 70. dakikasında Gaetan Laura'ya yaptığı hareket sonrasında sarı kart gören Sanchez, cezalı duruma düştü.
28 yaşındaki futbolcu, ligin 13. haftasında deplasmandaki Bodrum FK karşılaşmasında oynamayacak. - İSTANBUL
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