Şanlıurfa'da Gönüllü Tekvando Kursu - Son Dakika
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Spor

Şanlıurfa'da Gönüllü Tekvando Kursu

Şanlıurfa\'da Gönüllü Tekvando Kursu

Sacide Mahti Doğan, Şanlıurfa'da gönüllü tekvando kursları düzenleyerek kız çocuklarını spora teşvik ediyor.

19.11.2024 11:48
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Şanlıurfa'da yaşayan tekvando antrenörü Sacide Mahti Doğan, gönüllü olarak okullarda tekvando kursları düzenliyor.

Tekvandoya 15 yıl önce Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde başlayan ve 6 yıldır da antrenörlük yapan 32 yaşındaki Sacide Mahti Doğan, Şanlıurfa kent merkezindeki okullarda gönüllü olarak kurslar açmaya başladı.

Daha önce bir okulda 80 öğrenciye kurs veren Doğan, yaklaşık 2 ay önce Profilo İlkokulu'nda açtığı kursta çevre okullardan da katılımlarla 120 öğrenciye ulaştı.

Sacide Mahti Doğan AA muhabirine yaptığı açıklamada, kimseden destek almadan tamamen kendi imkanlarıyla kurs açtığını söyledi.

Profilo İlkokulu'nda açtığı kursta öğrencilere haftanın 3 günü ders verdiğini anlatan Doğan, şöyle konuştu:

"Önceliğim kız çocuklarına ulaşarak onları spora teşvik etmek. Son dönemlerde kız çocuklarına yönelik şiddet olaylarından dolayı kızlarımız kendilerini güvensiz ve yetersiz hissetmesinler istiyoruz. Sporla beraber kızlarımızın öz güvenlerine ve gelişimlerine katkı sağlıyoruz. Spor yapan çocukların kendilerine olan güvenleri artıyor, daha disiplinli oluyorlar. Dış etkenlerden onları korumak için spora teşvik ediyoruz. Kendi imkanlarımla 90'ı kız olmak üzere 120 öğrenciye ulaşabildim. Yetkililer bize yeterli destek ve imkan sağlarsa daha çok kız çocuğuna ulaşıp Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin en büyük tekvando kız takımını kurmak istiyorum. Amacımız ve hedefimiz de bu yönde."

"Umarım gerekli destek sağlanır ve amacına ulaşır"

Velilerden Ümran Ayıkgöz, uzun zamandır kızını gönderebileceği bir tekvando kursu aradığını, bir arkadaşının aracılığıyla Sacide Mahti Doğan ile tanıştığını anlattı.

Sporun çocukların gelişmesinde ve disiplinli büyümesinde önemli olduğunu vurgulayan Ayıkgöz, "Sacide hocanın bu çalışmasını sosyal sorumluluk projesi olarak görüyorum. Zaten tamamen kendi imkanlarıyla bu projeyi yürütüyor. Bir amacı var ve çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Bu bölgenin en büyük kız tekvando takımını kurmak istiyor. Umarım gerekli destek sağlanır ve amacına ulaşır. Böylelikle en azından birkaç çocuğun hayatına dokunmuş olur." diye konuştu.

Sporculardan Merve Reyyan Dizici, 1 ay önce başladığı tekvando kursunda kendisini geliştirmek için çalışmalara devam edeceğini söyledi.

Sacide Mahti Doğan ile başarılı olup Türkiye şampiyonalarında madalya kazanmak istediğini aktaran Merve Reyyan, "Sacide hocamız kız takımı kurmak için çalışıyor, ben de o takımın bir parçası olmak istiyorum. Ayrıca bu sporla kendimi daha güvende hissetmek istiyorum." dedi.

Meryem Han da yarışmalarda başarılı olarak milli takıma seçilmeyi hedeflediğini söyledi.

Ayşe Aslan ise "Sacide hocamız çocuklarını bırakıp bizimle birlikte burada mücadele ediyor. Çok fedakar, kendisini çok seviyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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