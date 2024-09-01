Şanlıurfaspor, Bandırmaspor'u 3-2 yendi - Son Dakika
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Şanlıurfaspor, Bandırmaspor'u 3-2 yendi

Şanlıurfaspor, Bandırmaspor\'u 3-2 yendi

1. Lig'in 4. haftasında Şanlıurfaspor, evinde konuk ettiği Bandırmaspor'u 3-2 mağlup etti. Şanlıurfaspor'un gollerini Aly Malle, Mboula ve Hasan Hüseyin Acar atarken, Bandırmaspor'un gollerini Rahmetullah Berişbek ve Atınç Nukan kaydetti.

01.09.2024 00:30
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Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA, -

STAT: Şanlıurfa 11 Nisan

HAKEMLER: Alper Akarsu, Abdülhamit Söyler, Azad İlhan

ŞANLIURFASPOR: Tokotaev - Atakan Aybastı, Miraç Acer, Mboula, Mehmet Çoşkun, Muhammed Gönülaçar, Landel (Dk. 54 Amar Begiç), Aly Malle, Hasan Hüseyin (Dk. 83 Fatih Eren), Ofosu (Dk. 83 Hakan Erçelik), Kayode (Dk. 73 Ashkovski)

BANDIRMASPOR: Zafer Görgen - Rahmetullah Berişbek, Mexer, Atınç Nukan, Emre Batuhan Adıgüzel (Dk. 45 Faruk Can), Hikmet Çiftçi, Mehmet Özcan, Nomel (Dk. 66 Doğan Can), Kerem Atakan Kesgin (Dk. 74 Paixao), Diakhaby (Dk. 45 Remi Jose), Paulinho

GOLLER: Dk. 32 Aly Malle, Dk. 38 Mboula (P), Dk. 78 Hasan Hüseyin Acar (Şanlıurfaspor) - Dk. 44 Rahmetullah Berişbek, Dk. 45+1 Atınç Nukan (Bandırmaspor)

SARI KARTLAR: Mehmet Çoşkun (Şanlıurfaspor) Rahmetullah Berişbek, Hikmet Çiftçi, Kerem Atakan Kesgin (Bandırmaspor)

1'nci lig 4'uncu hafta Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Teksüt Bandırma spor'u 3-2 yendi.

32'ıncı dakikada Mboula'nin pasında kale önünde topla buluşan, Aly Malle topa güzel bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0.

38'ıncı dakikada ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı kullanan Mboula topu ağlara buluşturdu: 2-0.

44'uncu dakikada Lorng Nomel'un kale önünde topla buluşarak ara pasıyla topu alan Rahmetullah'ın plase bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 2-1

İlk yarıyı ev sahibi önde tamamladı.

56'ncı dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Atınç, plase bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 2-2.

78'ıncı dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Stefan Hasan Hüseyin, sert bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 3-2.

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Şanlıurfaspor, Bandırmaspor'u 3-2 yendi - Son Dakika
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