Şanlıurfaspor'un Başarılı Performansı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Şanlıurfaspor'un Başarılı Performansı

Şanlıurfaspor\'un Başarılı Performansı

Mehmet Giray Küçük, düşük bütçeyle oluşturulan takımın iyi futbol oynadığını belirtti.

27.10.2024 11:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfa spor'un kulüp başkanı Mehmet Giray Küçük, düşük bütçelerle oluşturdukları takımın iyi futbol oynadığını ve lige renk getirdiğini söyledi.

Sezona maddi imkansızlıklardan dolayı daha çok alt liglerden ve gurbetçi oyunculardan oluşan fiyatı uygun bir kadroyla giren Şanlıurfaspor, 10 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyetle 14 puan topladı.

Küçük, AA muhabirine, sezon başındaki kongre sürecinde aday çıkmaması üzerine takımı zorlu süreçten kurtarmak ve transferleri yaptıktan sonra kulübü yeni bir yönetime bırakmak üzere aday olduklarını söyledi.

Söz verdikleri gibi transferleri tamamladıktan sonra kongre kararı aldıklarını aktaran Küçük, 28 Eylül'de düzenlenen olağanüstü genel kurulda da aday çıkmayınca yönetimde değişiklikler yaparak tekrar aday olduğunu ifade etti.

Takımın bütün imkansızlıklara rağmen başarılı olduğunu dile getiren Küçük, şöyle konuştu:

"Gerçekten bana göre iyi ve güzel bir takımımız var. Her şeyden önce iyi futbol oynamaya çalışan, lige renk getiren bir takımımız var bunu bütün Türkiye zaten görüyor. Bu çok iyi olmayan ortamda futbol adına, spor adına belki de sevineceğimiz tek şey sonuçlar oluyor. Sezon başında spor kamuoyunun büyük çoğunluğu bu ligde tutunabilmek adına çok da şans vermediği bir durumdaydık ama biz ucuz kadro kurmakla ucuza kadro kurmak arasında çok büyük fark olduğunu söyledik. Ucuz kadro kurmadığımızı ama ucuza kadro kurduğumuzu söyledik. İyi oyuncuları bütçemize uygun ödeme şartlarıyla transfer edebilme başarısını elde ettik. Bunun da meyvelerini topluyoruz. Belki bu sezon şartlar bizi öyle davranmaya zorladı ama ben bunu Türk futbolu adına zaten yıllardır savunuyorum. Takımda çok büyük bir birliktelik var, çok büyük bir aşk var, çok büyük bir forma aşkıyla mücadele ediyorlar. Bu takımın içinde Şanlıurfaspor'un geleceği var, çok genç oyuncular var, çok iyi oyuncular var."

"Takımın hedefini şehir belirleyecek"

Takıma dahil edilen bazı oyuncuların çok kimse tarafından bilinmeyen, alt liglerden ve gurbetçi oyunculardan oluştuğunu anlatan Küçük, bunun bir çalışmanın ürünü olduğunu ifade etti.

Bu sene başarılı olmaları durumunda seneye de genç ve alt liglerden daha az maliyetli oyuncularla yollarına devam etmek istediklerini belirten Küçük, şunları kaydetti:

"Bu şekilde mantıklı, ayağı yere basan, mali yapısı oldukça dengeli ve düzgün bir yapıyla devam ederseniz sportif başarı mutlaka gelir. Takımın nereye gideceği, hedefinin ne olduğunu ben belirlemiyorum, bunun hedefini şehir belirleyecek. Zaten görünen ortada ve bu takımın neler yapabileceğini de herkes gördü. Üst sıralarda da olabilir, alt sıralarda da olabilir. Takımın hedefi şehrin vereceği desteğe bağlı. Bizim aylık 7-8 milyon gibi bir paraya ihtiyacımız var. Şehir bu paraların ödenmesi konusunda bize yardım ederse bu takımın ligi nerede bitireceğini tabii ki hayal edebiliyorum. Siz mücadele ederseniz sportif başarı mutlaka gelir ama tam tersini düşünün yani ödemeler yapılmadı, destek olunmadı, bizim de gücümüz bir yere kadar. Çektik gittik diyelim, devre arasında bu futbolcular serbest kalacak. Zaten bizim oyunculara çok talep var. Bu oyuncular çekip gittiği zaman oyuncusu olmayan bir takımın ligde kalma şansı olabilir mi? Lütfen takımımıza sahip çıkalım."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Şanlıurfaspor, Ekonomi, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şanlıurfaspor'un Başarılı Performansı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:46 Gürcistan’da seçim krizi Sonuçları beğenmeyen cumhurbaşkanı, halkı sokağa çağırdı Gürcistan'da seçim krizi! Sonuçları beğenmeyen cumhurbaşkanı, halkı sokağa çağırdı
22:21 Kenan Yıldız, İtalya’daki dev derbiye damga vurdu Kenan Yıldız, İtalya'daki dev derbiye damga vurdu
22:10 Prof. Dr. Naci Görür: Deprem dirençli Adana’yı kurun Prof. Dr. Naci Görür: Deprem dirençli Adana'yı kurun
21:04 6 yıllık küslük böyle sona erdi Tarihi törene Emine Şenyaşar katılamadı 6 yıllık küslük böyle sona erdi! Tarihi törene Emine Şenyaşar katılamadı
14:22 DEM Parti lideri Bakırhan: Cumhurbaşkanı bence artık konuşmalı DEM Parti lideri Bakırhan: Cumhurbaşkanı bence artık konuşmalı
14:05 TUSAŞ saldırısı devam ederken Şile Belediye Başkanı’nın radyo programında eğlendiği ortaya çıktı TUSAŞ saldırısı devam ederken Şile Belediye Başkanı'nın radyo programında eğlendiği ortaya çıktı
13:53 Gürcistan’da parlamento seçimlerini Gürcü Hayali Partisi kazandı Gürcistan'da parlamento seçimlerini Gürcü Hayali Partisi kazandı
13:49 Özel hastanede yanlış tedavi iddiası: Güle oynaya gittiği hastaneden 2 gün sonra cenazesi çıktı Özel hastanede yanlış tedavi iddiası: Güle oynaya gittiği hastaneden 2 gün sonra cenazesi çıktı
13:48 Drogba, Süper Lig’in eski şampiyonu Bursaspor’u satın almak için harekete geçti Drogba, Süper Lig'in eski şampiyonu Bursaspor'u satın almak için harekete geçti
12:52 Gülşen’in acı günü: Babası hayatını kaybetti Gülşen'in acı günü: Babası hayatını kaybetti
12:16 Kira sözleşmeleri için e-Devlet hizmetinde son aşamaya gelindi Kira sözleşmeleri için e-Devlet hizmetinde son aşamaya gelindi
12:15 Köpeği severken ölümüne neden oldular, detaylar kameralar incelenince ortaya çıktı Köpeği severken ölümüne neden oldular, detaylar kameralar incelenince ortaya çıktı
11:49 İsrail’de otobüs durağına kamyonla saldırı 10’u ağır 40 kişi yaralandı İsrail'de otobüs durağına kamyonla saldırı! 10'u ağır 40 kişi yaralandı
11:46 Çinli otomotiv devi Chery, Samsun’da fabrika kuracak Çinli otomotiv devi Chery, Samsun'da fabrika kuracak
11:28 Trami fırtınası Filipinler’de 126 can aldı Trami fırtınası Filipinler'de 126 can aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2024 06:27:11. #1.13#
SON DAKİKA: Şanlıurfaspor'un Başarılı Performansı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.