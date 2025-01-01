Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı Başlıyor - Son Dakika
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Spor

Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı Başlıyor

Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı Başlıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sarıkamış Harekatı'nın 110. yıl dönümünde 'Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü' düzenleyecek. 3-5 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinlikler, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla yapılacak. Programda kardan heykeller sergisi, meşaleli kayak gösterisi ve anma yürüyüşü gibi etkinlikler yer alacak.

01.01.2025 15:01
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Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bakan Osman Aşkın Bak'ın da katılımıyla Sarıkamış Harekatı'nın 110. yıl dönümünde 'Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü' düzenleyecek.

Sarıkamış Şehitleri, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'Bu toprakta izin var' sloganıyla düzenleyeceği etkinliklerle anılacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl yapılan 'Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı', Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'ın da katılımıyla 3-4-5 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek. Gençler ve vatandaşlar, 3 gün sürecek etkinliklerle 110. yıl dönümünde Sarıkamış şehitlerini anacak.

Sarıkamış'a Sarıkamış Ekspresi ile gidecek olan Bakan Bak, gençlerin yanı sıra şehit ve gazi çocuklarının yer alacağı kafileyle birlikte 3 Ocak Cuma günü saat 08: 50'de Ankara Tren Garı'ndan Sarıkamış yolculuğuna çıkacak.

Kardan Heykeller Sergisi açılışı yapılacak

Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı kapsamında 4 Ocak Cumartesi günü şehit ve gazi aileleri onuruna yemek verilecek. Aynı gün Sarıkamış Kayak Merkezinde Bakan Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla 'Kardan Heykeller Sergisi' açılışı yapılacak. Açılıştan sonra meşaleli kayak gösterisi gerçekleştirilecek. Mevlid-i Şerif programının ardından 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı'nda vatandaşların katılımıyla meşaleli yürüyüş gerçekleştirecek. Saat 20.00'de başlayacak meşaleli yürüyüş, Yukarı Sarıkamış Şehitliği'nde son bulacak.

5 Ocak Pazar günü 'Anma Yürüyüşü' gerçekleştirilecek

Sarıkamış Şehitlerini Anma Programının son günü olan 5 Ocak Pazar günü ise 'Anma Yürüyüşü' gerçekleştirilecek. Sabah saatlerinde Kızılçubuk Toplanma Alanı'nda bir araya gelecek olan gençler ve vatandaşlar saat 08.00'de yürüyüşe başlayacak. Yürüyüş, Ayyıldız Tören Alanında son bulacak. Buradaki tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayacak. Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası protokol konuşmaları yapılacak Sarıkamış Şehitleri Anma Programı, Ay Yıldız Tören Alanı'nda düzenlenecek Çelik Kanatlar Gösterisi ve havanın uygunluğuna göre Solo Türk Gösterisi ile son bulacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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