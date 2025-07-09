Sarıyer, Mustafa Sarp'ı Düşünüyor

Teknik Direktör Mustafa Sarp'ın, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sarıyer'in teknik adam adayları arasında yer aldığı ifade edildi.

Trendyol 1. Lig'in yeni takımı Sarıyer'in teknik direktör arayışı sürüyor. İstanbul temsilcisinin, adayları arasında Mustafa Sarp'ın da olduğu belirtildi. Son olarak Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın ekibinde yardımcı antrenör olarak görev yapan Sarp, yoluna teknik direktör olarak devam etme kararı almıştı.

Mustafa Sarp daha önce Teknik Direktör Bülent Korkmaz'ın teknik ekibinde de çalıştı. - İSTANBUL