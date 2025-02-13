Savaş Bulut\'tan Ziyaret ve Başarı

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İtalya Takımlar Bilardo Ligi şampiyonasında şampiyon olan Milli sporcu Savaş Bulut, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı'yı makamında ziyaret etti.

İtalya takımlar 3 Bant Bilardo Şampiyonasına katılarak ülkemizi temsil eden usta bilardocular Savaş Bulut ve Adnan Yüksel büyük bir başarıya imza atarak İtalya Ligi şampiyonluğu unvanını elde etti. Şampiyonada en yüksek seri ödülünü de kazanan Savaş Bulut Düzce'yi ve ülkemizi başarıyla temsil etti. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, kendisini ziyaret eden milli bilardocu Savaş Bulut'a hediye takdim edip, Hollanda 1. Ligi'nde ve Kore'de düzenlenen PBA Tour 2025 şampiyonasında başarılar diledi. - DÜZCE