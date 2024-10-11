Sea To Sky Enduro'da İkinci Gün Heyecanı - Son Dakika
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Spor

Sea To Sky Enduro'da İkinci Gün Heyecanı

Wade Young, Sea To Sky Enduro'da orman etabını kazanarak liderliğini sürdürdü. Yarış yarın dağ etabıyla devam edecek.

11.10.2024 22:01
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- Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı'nda ikinci gün sona erdi

Orman etabında lider Wade Young

ANTALYA - Dünyanın önde gelen enduro motosiklet sporcularının yer aldığı Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı'nın ikinci gününde orman etabı koşuldu.

Uluslararası Motosiklet Federasyonu tarafından Hard Enduro Dünya Şampiyonası'na dahil edilen Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı'nda ikinci gün orman etabıyla devam etti. Kemer Enduro Motosiklet Kulübü tarafından düzenlenen organizasyon, 15. senesinde 42 ülkeden 420 sporcuya ev sahipliği yaptı. Dünyaca ünlü enduro motosiklet sporcularını bir araya getiren organizasyonda Ovacık Yaylası'ndan start alan sporcular, zorlu parkurda en iyi dereceyi elde etmek için yoğun çaba gösterdi. Son metrelerde yer alan tırmanma etabı ise sporcuları bir hayli zorladı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ile Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de trafik ve güvenlik önlemleri aldı.

Ormanda kazanan Wade Young

Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nda 81 puanla 2. sırada yer alan Güney Afrikalı Wade Young, Sea To Sky'ın orman etabında 1. sırada yer aldı. Organizasyonda parkurun tecrübeli isimleri arasında yer alan Red Bull'un 28 yaşındaki sporcusu, bu etabı liderlikte sonlandırdı. Orman etabında ikinciliği Alman sporcu Manuel Lettenbichler elde etti. Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nda zirvede yer alan Red Bull'un 26 yaşındaki sporcusu ilk iki etabı 2. sırada tamamladı.

Yarışta 3. ise Billy Bolt oldu. Sakatlığının ardından 7 aylık ara sonrası yarışlara dönerek dünü birinci kapatan İngiliz sporcu, orman etabında kürsünün 3. sırasında yer aldı.

Semih Özdemir: "Sea To Sky'ın en zorlu olan dağ yarışı için hazırlanıyoruz"

Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı Organizatörü Semih Özdemir, organizasyonun ikinci gününde yaptığı açıklamada, "Bugün sabah saat 09.00'da orman yarışımızın startını Ovacık Yaylası'nda verdik. 43 kilometrelik etap tamamlandı. Herhangi bir sorun yaşanmadı. Yarışçılar tabii ki aralarda kondisyonu yetenler oraya kadar mücadele verdi ama en iyiler finişi gördüler. Bugünü de tamamladık, artık yarın için Sea To Sky'ın en zorlu olan dağ yarışı için hazırlanıyoruz" dedi.

Yarın dağ yarışı koşulacak

Plaj, orman ve dağ olmak üzere 3 ayrı etapta koşulan Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı'nda yarın ise dağ yarışı saat 09.00'da start alacak. Çamyuva Sahili'nden başlayacak yarışta Kesmeboğazı'nı geçecek sporcular, ormanlık arazi içinden devam edip zorlu kaya tırmanışının ardından dünyanın en eğlenceli ve zorlu etabı olarak bilinen, deniz seviyesinden başlayıp, 2 bin 365 metrelik Tahtalı Dağı'nın zirvesinde finişi görecekler.

Kaynak: İHA

Motosiklet, Yaşam, Spor, Son Dakika

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