Sebastian Haller, Borussia Dortmund'a transfer oldu, Haaland'ın yeri doldu

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Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon 8 maçta 11 gol atıp 2 asist yapan Ajax'ın yıldızı Sebastian Haller, yeni sezonda Borussia Dortmund forması giyecek.

"TARAFTARIN DESTEĞİNİ HİSSETMEK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

2026 yılına kadar Borussia Dortmund ile sözleşme imzalayan Sebastian Haller yaptığı açıklamada, "80.000 Borussia Dortmund taraftarının desteğini hissetmek için sabırsızlanıyorum. Harika işler başaracağımıza ve bunu birlikte kutlayacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

KARİYER SEZONUNU YAŞADI

Sebastian Haller geçen sezon Hollanda Ligi'nde 31 maçta 21 gol ve 7 asist yapma başarısı gösterdi. Öte yandan Fildişili futbolcu, damga vurduğu Şampiyonlar Ligi'nde de takımına 8 maçta 11 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Haller, 2021-2022 sezonunda Ajax formasıyla çıktığı toplam 42 maçta 34 gol atarken 9 da asist yaptı.