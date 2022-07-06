Sebastian Haller, Borussia Dortmund'a transfer oldu, Haaland'ın yeri doldu - Son Dakika
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Sebastian Haller, Borussia Dortmund'a transfer oldu, Haaland'ın yeri doldu

06.07.2022 19:13

Geçen sezon özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla dikkat çeken Ajax'ın yıldız golcüsü Sebastian Haller, Borussia Dortmund'a transfer oldu. Erling Haaland'ın yerini Fildişili golcü ile dolduran Alman devi, bu transfer için Ajax'a 31 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek, ancak bu rakamın 34.5 milyon euroya da çıkma ihtimali bulunuyor.

Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon 8 maçta 11 gol atıp 2 asist yapan Ajax'ın yıldızı Sebastian Haller, yeni sezonda Borussia Dortmund forması giyecek.

"TARAFTARIN DESTEĞİNİ HİSSETMEK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

2026 yılına kadar Borussia Dortmund ile sözleşme imzalayan Sebastian Haller yaptığı açıklamada, "80.000 Borussia Dortmund taraftarının desteğini hissetmek için sabırsızlanıyorum. Harika işler başaracağımıza ve bunu birlikte kutlayacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

KARİYER SEZONUNU YAŞADI

Sebastian Haller geçen sezon Hollanda Ligi'nde 31 maçta 21 gol ve 7 asist yapma başarısı gösterdi. Öte yandan Fildişili futbolcu, damga vurduğu Şampiyonlar Ligi'nde de takımına 8 maçta 11 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Haller, 2021-2022 sezonunda Ajax formasıyla çıktığı toplam 42 maçta 34 gol atarken 9 da asist yaptı.

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