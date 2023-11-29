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Arda Turan, Emre Belözoğlu ve diğerleri! Seçil Erzan'ın odasına girenlerin hepsi kamerada - Son Dakika

Arda Turan, Emre Belözoğlu ve diğerleri! Seçil Erzan'ın odasına girenlerin hepsi kamerada

Futbol dünyasından ünlü simaların da yer aldığı vurgun davasında, Seçil Erzan'ın odasında gelen isimlerin banka içindeki fotoğraflarına ulaşıldı. Fotoğraflarda Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan gibi Türk futbolunun yakından tanıdığı isimlerin yer aldığı görülüyor.

29.11.2023 - 16:18,  Güncelleme: 17:26
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Fatih Terim Fonu vurgunu ile ilgili yürütülen soruşturma devam ederken, Seçil Erzan'ın odasında gelen isimlerin banka içindeki fotoğrafları ortaya çıktı.

ARDA TURAN, EMRE BELÖZOĞLU VE SELÇUK İNAN KAMERADA

Türkiye'nin konuştuğu, aralarında futbol dünyasından ünlü simaların da yer aldığı 18 kişinin milyonlarca dolarını kaptırdığı bankacı Seçil Erzan'ın yargılandığı davada yeni detaylar çıkmaya devam ediyor. Futbolda "Fatih Terim fonu" vurgunu ile ilgili yürütülen soruşturma devam ederken, Seçil Erzan'ın odasında gelen isimlerin banka içindeki fotoğraflarına ulaşıldı.Teknik direktörler; Selçuk İnan, Emre Belözoğlu, Arda Turan, iş adamı Atilla Baltaş, menajer Volkan Bahçekapılı, tercüman Musa Mert Çetin, Mert Zeydanlı, Kemal Tanın Yılmaz, İsmail İbrahim Çağlar ve Mojtaba Haghani gibi isimlerin banka içindeki görüntülerinde, mağdur olanların her biri ayrı ayrı şubeye giriş yapıyor.

ŞUBEDEN ÇIKAN ERZAN BİR DAHA GERİ DÖNMEDİ

Görüntülerde Erzan'ın odasına girip çıkan kişiler yer alırken, kapalı devre güvenlik kamera görüntülerinden alındığı saptanan fotoğrafların, akıl almaz vurguna ilişkin yürütülen soruşturma dosyasına da girdiği öğrenildi. Fotoğraflardan birinde, 'futbolda fon vurgu' olarak anılan soruşturmanın merkezindeki isim; bankacı Seçil Erzan'ın şubeye son kez girdiği ve çıkıp gittiği, bir daha dönmediği o anlar da fotoğraf karelerine yansıdı.

İşte ünlü isimlerin kameraya yansıyan görüntüleri:

Seçil Erzan'ın odasına kimler girdi? Birbirinden ünlü isimlerin kamera kayıtları ortaya çıktı
Emre Belözoğlu
Seçil Erzan'ın odasına kimler girdi? Birbirinden ünlü isimlerin kamera kayıtları ortaya çıktı
Selçuk İnan
Seçil Erzan'ın odasına kimler girdi? Birbirinden ünlü isimlerin kamera kayıtları ortaya çıktı
Arda Turan
Kaynak: İHA

Seçil Erzan, Türkiye, Futbol, Banka, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Arda Turan, Emre Belözoğlu ve diğerleri! Seçil Erzan'ın odasına girenlerin hepsi kamerada - Son Dakika
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