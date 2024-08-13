Şehitkamil Belediyesi Köy Turnuvaları'nda Çeyrek Final Heyecanı - Son Dakika
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Spor

Şehitkamil Belediyesi Köy Turnuvaları'nda Çeyrek Final Heyecanı

Şehitkamil Belediyesi Köy Turnuvaları\'nda Çeyrek Final Heyecanı

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın öncülüğünde başlatılan özel turnuvada çeyrek final heyecanı yaşanacak.

13.08.2024 10:29  Güncelleme: 10:31
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Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın öncülüğünde başlatılan özel turnuvada çeyrek final heyecanı yaşanacak. Futbolseverler, 17 Ağustos 2024 Cumartesi günü yapılacak maçlarla nefes kesen bir futbol şölenine tanıklık edecek.

Şehitkamil Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen ve büyük bir coşkuyla devam eden Köy Turnuvaları, futbolseverleri heyecan dolu anlarla buluşturmaya devam ediyor. Köyler arasındaki dayanışma ve dostluğu pekiştirmenin hedeflendiği organizasyon, aynı zamanda spora olan ilgiyi de artırıyor.

Gruplar tamamlandı, sıra çeyrek finalde

Grup maçlarının tamamlanmasıyla birlikte turnuvada çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu. Karahöyük, Bağbaşı, Aktoprak, Beylerbeyi, Atabek, Dülük, Çaykuyu ve İncesu köylerinin takımları, gruplarındaki zorlu mücadeleleri geçerek çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi. Turnuvanın bu aşamasında takımlar arasındaki rekabetin, izleyenlere unutulmaz anlar yaşatacağı bekleniyor.

Maçlar, Şehitkamil İlçe Stadyumu'nda oynanacak

Turnuvanın çeyrek final karşılaşmaları, Şehitkamil Belediyesi İlçe Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. 17 Ağustos 2024 Cumartesi günü yapılacak maçlar, futbolseverler tarafından büyük bir merak ve heyecanla bekleniyor. Saat 16.30'da Karahöyük ve Bağbaşı karşı karşıya gelecek. İki köy takımı da gruplarından başarıyla çıkmış olmanın gururunu taşıyor ve yarı finale çıkmak için kıyasıya bir mücadeleye hazırlanıyor. Saat 18.00'de Aktoprak ve Beylerbeyi takımları sahaya çıkacak. Bu karşılaşma, iki takımın da güçlü savunma ve hücum stratejileri ile dikkat çektiği bir mücadele olacak. Saat 19.30'da ise Atabek ve Dülük takımları kozlarını paylaşacak. İki takım da gruplarındaki maçları farklı galibiyetlerle tamamlayarak çeyrek finale yükseldi ve yarı final biletini kapmak için sahada ellerinden geleni yapacak. Saat 21.00'de ise günün son maçında Çaykuyu ve İncesu karşılaşacak. Bu mücadelede, iki takım da son düdüğe kadar pes etmeyen yapılarıyla biliniyor ve bu karşılaşmanın oldukça çekişmeli geçmesi bekleniyor. Turnuvanın çeyrek final maçlarının ardından, kazanan takımlar yarı finalde karşı karşıya gelecek. Yarı finaldeki eşleşmeler, çeyrek final maçlarının ardından belli olacak ve turnuvanın şampiyonu, büyük bir coşku ile taçlandırılacak. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Umut Yılmaz, Şehitkamil, Spor, Spor, Son Dakika

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