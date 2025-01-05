Selçuk İnan'dan Hakem Cihan Aydın'a Tepki - Son Dakika
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Selçuk İnan'dan Hakem Cihan Aydın'a Tepki

Gaziantep FK Teknik Direktörü İnan, Kasımpaşa maçında hakemle ilgili sorunları gündeme getirdi.

05.01.2025 17:02
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Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, Kasımpaşa maçının hakemi Cihan Aydın hakkında yaptığı açıklamada, "Hakemin benimle ilgili bilmediğim bir problemi olabilir" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep FK, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, "İki takımı da sergiledikleri mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. İki takımın oyuncuları da sahada kazanmak için her şeyi yaptı. Taraftarlara heyecanlı bir maç seyrettirdiler. Biz takım olarak zaman zaman iyi futbol ortaya koyduk. Zaman zaman da seviyemizin altında kaldık. Kazanmak istiyorduk fakat başaramadık. Oyuncularımı, kazanamasak bile 1 puanla buradan döndüğümüz için tebrik ediyorum" diye konuştu.

Maçın hakemi Cihan Aydın hakkında da konuşan İnan, "Benimle alakalı sürekli aleyhimde kararlar veriyor. Benim bilmediğim bir problemi olabilir. Maçımızı yönettiği maçlarda bana sürekli kart gösteriyor. Son dakikada gol attık ve iptal oldu. Ben de sonrasında pozisyonu izledim. VAR'da çizgiyi neye göre çizdiler anlamadım. Hangi takım lehine çizgiyi belirlemek istiyorlarsa sanırım öyle yapıyorlar. Lütfen biraz daha dikkatli olsunlar. Antep önemli bir futbol şehri. Başkanımız ve yöneticilerimiz de bizimle birlikte çok çaba sarf ediyorlar, emek veriyorlar. Lig başından itibaren tüm pozisyonlar aleyhimize gelişiyor. Ben bu konuda daha dikkatli olmalarını istiyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Selçuk İnan'dan Hakem Cihan Aydın'a Tepki - Son Dakika

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