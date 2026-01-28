Selçuk İnan: Fenerbahçe maçında kazanmak için sahaya çıkacağız

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Kocaelispor, 2 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de Kocaeli Stadyumu'nda Fenerbahçe'yi konuk edecek. Karşılaşmanın hazırlıklarını Körfez Brunga Tesisleri'nde sürdüren Kocaelispor'da teknik direktör Selçuk İnan basına açık olarak gerçekleştirilen antrenman öncesinde konuştu.

'ŞEHİRDE ŞÖLEN HAVASINDA BİR HAFTA GEÇECEK'

Fenerbahçe maçıyla ilgili soruları yanıtlayan genç teknik adam, "Oynadığınız her maçtan bir ders çıkarmanız lazım. Ki ben ilk yarıda oynadığımız maçları fazlasıyla analiz eden bir teknik adamım. Çünkü hocaları da değişse, oyun şablonları da değişse oyuncuların yüzde doksanı aynı. Orada iyi başladığımız bir maçtı. Esasında maçın 70. dakikasına kadar çok güzel bir mücadele, iyi maç vardı. Şimdi tabii ki farklı olacak. Kendi sahamız ve seyircimiz önünde, Türkiye'nin en güçlü takımlarından birine karşı oynayacağız. Ben hep şöyle bakıyorum; 16-17 yıl aradan sonra lige çıktık ve bu haftaları bizim gibi takımlar için bir bayram haftası gibi görüyorum. Şölen havasında bir hafta geçecek diye düşünüyorum. İnsanlar çok heyecanlı. Herkes bu maçı bekliyor. Bu tür büyük maçlar tabii ki oyuncular için de ayrıca çok önemli. Kendilerini farklı hazırlıyorlar. Benim için çok bir şey değişmiyor. Rakibe karşı nasıl yönlerimizi gösterebiliriz? Onların zaaflarını neler? Bu şekilde çalışıyorum. Yine aynı şekilde çalışacağım, bir şey değişmeyecek. Ama bir büyük takıma karşı oynamak bütün oyuncuların ve şehrin isteyeceği bir şey. Doğru oynarsak, en az Fenerbahçe kadar mücadele edersek ki daha fazlası gerekiyor bu maçta, inşallah bir galibiyet alırız" dedi.

'YETENEK TABİİ Kİ FARK OLUŞTURABİLİYOR'

Galatasaray galibiyetinin ardından yükselen beklentinin baskı unsuru olup olmamasıyla ilgili değerlendirmesinde İnan, "Bir baskı oluşturmaması için çalışıyoruz, oyuncularımıza konuşuyoruz. Çok büyük ve önemli kulüplere karşı burada mücadele veriyoruz ama nihayetinde bütün takımlar benim için bir. Sahada mücadele etmelisiniz. Tabii ki Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a, Beşiktaş'a, Trabzon'a karşı oynamak çok da kolay değil. Çünkü çok önemli oyuncuları var. Her ne kadar bazen sahada bütün oyuncularınızı taktik disiplin içinde doğru bir şekilde tutsanız da yetenek biraz fark oluşturabiliyor. Ki Fenerbahçe'de bu yeteneklerden fazlasıyla var. Biz mücadelemizi sahaya koyacağız. Bu tür maçlarda bütün benliğinize mücadele ederseniz, her şeyinizi ortaya koyarsanız zaten karşılığında bir şekilde kazanmış oluyorsunuz. Taraftarlar bunu görüyor. Bununla beraber sonuç da gelirse ne güzel olur. Çok da mutlu olurum. Ama önceliğim iyi bir oyun ve taraftarlarımızla beraber iyi bir mücadele. Sonrasında ne olacağını beraber göreceğiz" dedi.

'KAZANMAK İÇİN SAHAYA ÇIKACAĞIZ'

Fenerbahçe'nin Avrupa maçından dolayı yorgun olabileceğinin kendilerine avantaj sağlayıp sağlamayacağına dair ise Selçuk İnan, "Fenerbahçe bundan önceki bütün maçlarını da kazandı. Büyük takımlarda fazlasıyla çok önemli oyuncular var. Yorgunlukları avantaj olarak da görülebilir tabii ki. O bakış açısıyla ilgili. Ama hangi takım olursa olsun kendi sahamız ve seyircimiz önünde biz kazanmak için sahaya çıkacağız. Öncelikle hedefimiz tabii ki o. Bu tür maçlarda en yakın örnek Trabzonspor maçıydı. Kazanmak için fazlasıyla efor sarf ettik. Çok da iyi mücadele ettik ama en nihayetinde son dakika da yediğimiz golle bir hayal kırıklığı oldu. Biz maçı kazanmak için sahaya çıkacağız ama kazandığınız her puan bu ligde çok değerli ve önemli. Bunun da farkındayız" ifadelerini kullandı.

KOCAELİSPOR ZOR DEPLASMAN'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun Kocaelispor ile ilgili açıklamaları üzerine yöneltilen sorunun ardından kendilerinin de Fenerbahçe'nin tüm maçlarını izleyip oyuncuları analiz ettiklerini belirten Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, "Zaten işimiz bu. Biz de onların bütün maçlarını, oyuncularını analiz etmeye çalışıyoruz. Oyuncularımızla da bunu paylaşıyoruz. Evet, Kocaelispor, rakip takımlar için zor bir deplasman oldu. Bu bizim için çok önemli bir şey. Ama bunun sadece sözde kalmaması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" sözlerini kaydetti.