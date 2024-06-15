Selçuk Şahin: "Öncelikli hedef gruptan çıkmak"

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A Milli Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Selçuk Şahin, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) öncelikli hedeflerinin gruptan çıkmak olduğunu söyleyerek, "Ondan sonraki süreçte rakipler sertleşecek. Biz de herkes için sert bir ihtimaliz. Kendimize güveniyoruz. Sert maçları iyi oynayacak bir kadromuz var. O anlamda ben çekinmiyorum" dedi.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) F Grubu ilk maçında 18 Haziran Salı günü BVB Stadyumu'nda Gürcistan ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını Almanya'nın Hannover şehrine bağlı Barsinghausen kasabasındaki Sporthotel Fuchsbachtal'da sürdüren A Milli Futbol Takımı'nda Yardımcı Antrenör Selçuk Şahin, basın mensuplarıyla sohbet toplantısında bir araya geldi.

"Görev milli takım olunca bize hayır demek düşmez"

A Milli Takım'da göreve başlayış sürecinden bahsederek sözlerine başlayan Şahin, "Montella ile daha önce tanışıklığımız yok. Sadece karşılıklı mücadele ettiğimiz dönemler oldu. Ben Başakşehir'deyken Emre Belözoğlu hocayla, o da Adana Demirspor'daydı. Başakşehir'den ayrıldıktan sonra aslında kafamda tek ilerlemek vardı. Emre hocaya böyle bir yol çizdiğimi ilettim. Bu süreçte de milli takımın başına Montella geldi. Federasyonumuzun yanına 2 Türk hoca alacağız açıklaması oldu. Ben teklifler almama rağmen en uygun yerin burası olacağını düşündüm. Görev milli takım olunca bize hayır demek düşmez, biz de kabul ettik. Ülke futboluna hizmet etmek büyük şereftir. İyi ki de böyle olmuş. Montella gibi hocayla çalışmaktan mutluyum. Çok iyi bir teknik adam" ifadelerini kullandı.

"Hocanın iletişim gücü birçok şeyi çabuk toparladı"

EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda dış sahada alından 1-0'lık Hırvatistan galibiyetinin finallere katılma yolunda büyük bir adım olduğuna da dikkat çeken Şahin, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Geldiğimizde 10 puan vardı. Fena bir puan toplamamıştı takım. Zor deplasmanlar görülüyordu. Biz göreve gelirken inanarak geldik. Maçların üstesinden kalkacağımızı düşündük. Bizim hayal ettiğimizin de ötesinde reaksiyon gösterdi takım. Hırvatistan maçını kazanınca önümüzün açılacağını biz de gördük. İkili ilişkiler, hocanın iletişim gücü birçok şeyi çabuk toparladı."

"Bize en uygun oyuncularla hedeflerimize doğru gideceğiz"

Selçuk Şahin, EURO 2024 hazırlık döneminde yaşanan sakatlıkların kendilerini üzdüğünü belirtti. Başarılı antrenör, "Sakatlılar beklemediğimiz durumlar oldu. Kampın başında zaten Çağlar Söyüncü sakat geldi, mecburen çıkardık. Enes Ünal'ın idmandaki sakatlığı, Ozan Kabak'ın maçtaki sakatlığı bizi üzdü. Ama geniş kadroya çağırmıştık. Kaliteli oyuncularımız var, onlarla bu süreci getireceğiz. Aslında yoğun başladık, Riva sezon başı kampı gibi ağır geçti. Burada da çok güzel çalışma ortamımız var. Sakatlıklar can sıktı ama geniş bir kadro var. Bize en uygun oyuncularla hedeflerimize doğru gideceğiz" şeklinde konuştu.

"Kafamızda bir şeyler oluştu"

'Hazırlık maçlarından sonra teknik ekip olarak kafanızda bir 11 oluşturdunuz mu?' şeklinde gelen bir soruya Şahin, şöyle cevap verdi:

"Her oyuncuyu görme anlamında fırsat hazırlık maçları. Bazı teknik adamlar farklı yol izliyor ama bizim her oyuncuya ihtiyacımız var. 4 günde bir maç, kısa bir turnuva. Hepsini görmeye çalıştık. İstediğimiz şeyleri de aldık. Net kalıp bir 11 değil ama değiştirerek oynattığımız maçlar oldu. Bu süreçte bizi bir tek Avusturya maçı üzdü. Özellikle ikinci yarısı. Dışarıda da sert ve güçlü takımlarla oynadık. Neler yapabiliriz, onu görme adına bu maçları seçtik. Herkesi oynayacak kapasitede görüyoruz. Kafamızda bir şeyler oluştu. En hazır oyuncularla Gürcistan maçına çıkmak istiyoruz."

"İrfan Can kendini iyi hissediyor"

Geçtiğimiz pazartesi günü Varşova Ulusal Stadyumu'nda Polonya ile oynanan ve A Milli Takım'ın 2-1 kaybettiği hazırlık müsabakasında ağrı hissederek devre arasında oyundan alınan İrfan Can Kahveci'nin sağlık durumuna da değinen kırmızı-beyazlı takımın yardımcı antrenörü, "Şu an takip ediyoruz. Önümüzde zaman da var. Süreç nasıl ilerleyecek bakacağız. Kendini iyi hissediyor, antrenmanlarda bakacağız" cümlelerine yer verdi.

"Arda Güler çok önemli ve değerli bir oyuncu"

Selçuk Şahin, Real Madrid forması giyen 19 yaşındaki Arda Güler'i milli takımda hangi mevkide kullanacaklarıyla alakalı ise şunları söyledi:

"Arda çok yetenekli. Real Madrid'e gittikten sonra sakatlık yaşadı ama toplardı. Özellikle son aylarda süre buldu ve neler yapacağını gösterdi. Çok önemli ve değerli bir oyuncu, diğer oyuncularımız gibi. Mutlaka kullanmak istediğimiz bir futbolcu. Antrenmanlar devam ediyor. Net karar vermiş değiliz. Her oyuncu hazır görünüyor. Bizim için de zor olacak karar vermek. Fiziksel olarak da iyi gözüküyor. Hazır olduğunu düşünüyoruz."

"Stoperler kafamızda az çok belli"

Polonya maçında rakibin attığı ilk golde Samet Akaydin'in hatalı olduğu gerekçesiyle eleştiriler aldığının hatırlatılması üzerine de 43 yaşındaki antrenör, "Stoper bölgesinde de iyi oyuncular var. Bireysel hatalara takılıp kalmamak lazım. Biz büyük resme bakıyoruz. Hatalar yaptığınızda 11 kişisiniz, takım arkadaşlarınız var. O konuda eksiklikler oldu. Bizim memnun olduğumuz oyunculardan biri Samet. Çok değer verdiğimiz ve faydalanacağımız bir oyuncu. Stoperler kafamızda az çok belli gibi ama maç maç da değişecek" diye konuştu.

"Almanya'ya, Almanya'da 3 gol atmış takıma gol yollarında sıkıntı var diyemeyiz"

Yardımcı Antrenör Selçuk Şahin, A Milli Takım'ın gol yollarında sıkıntı yaşadığı fikrine katılmadığını vurgulayarak, "Gol futbolun meyvesi. Mutlaka eksikler vardır ama üstüne gideceğiz. Pozisyona giriyoruz, değerlendirip değerlendiremediklerimiz oluyor. Topu oraya görüyoruz. Sonuçlandırma bugün olmazsa yarın olacak. Takım olarak ne yaparız ona bakıyoruz. İyi oyuncularımız var, onun üstesinden gelecektir. Almanya'ya, Almanya'da 3 gol atmış takıma gol yollarında sıkıntı var diyemeyiz" dedi.

"Listeye yazamadığımız oyuncular da bizim için çok değerli"

UEFA kuralı gereği 35 kişilik geniş kadroyu 26'ya indirirken birçok etkeni göz önüne aldıklarını ve seçim yapmakta zorlandıklarını aktaran Şahin, "Göreve geldikten sonra 100'ün üzerinde maç izledim. Diğer hocalarımız yurt içi, yurt dışı bütün oyuncuları takip etmeye çalıştı. Geniş bir maç portföyümüz oldu. Bizim oyunumuza en uygun oyuncuları geniş kadroya dahil ettik. Sonra UEFA'nın bir kuralı var. 26'ya düşürmede kadroyu zorlandık. Bir karar almak zorundaydık. Üzerinde çok düşündük. Listeye yazamadığımız oyuncular da bizim için çok değerli futbolcular. Bugün olmazsa yarın aramızda olacaklar. Ama o süreçte seçimleri yapmak kolay olmadı. Hangi ismi alırsanız alın mutlaka eleştirilecekti" değerlendirmesinde bulundu.

"Oyunculardan en çok istediğimiz sahada keyif almaları"

Selçuk Şahin, A Milli Takım teknik heyeti olarak kafalarında bir oyun planı bulunduğunu ve bu oyunun da defansif olmadığını dile getirdi. Şahin, "Oyunculardan en çok istediğimiz sahada keyif almaları. En iyi, en hazır oyuncularla turnuvaya başladığımızda herkes daha iyi bir takım görecek sahada. Biz oyunculardan o ışığı aldık. Gürcistan maçı zor olacak. İlk şampiyonlarında ilk kez bize karşı oynayacaklar. Yüksek motivasyonla, sert ve istekli oynayacaklardır. Gürcistan 3 puan gibi bir algı oluşturulmasın. Mutlaka geçmemiz gereken bir maç. Portekiz ciddi bir takip, Çekya yeni hoca değişikliği yaptı. İki hazırlık maçı oynadılar. Zor bir grup" açıklamasını yaptı.

"Adım adım gitmenin daha faydalı olacağını düşünüyoruz"

EURO 2024 hedefleri konusunda adım adım gitmenin daha faydalı olacağını sözlerine ekleyen milli takım yardımcı antrenörü, "Öncelikli hedef gruptan çıkmak. Ondan sonraki süreçte rakipler sertleşecek. Turnuvanın en genç takımlarından biriyiz. Bundan sonraki turnuvalarda da ses getirecek bir ekip. Gönül ister tabii yukarılara gitmek ama buna odaklı gitmek istemiyoruz. Oyuncuları baskı altına almak istemiyoruz. Hayallerimiz var, elimizde malzeme var" şeklinde konuştu.

"Sert maçları iyi oynayacak bir kadromuz var"

Ay-yıldızlı ekibin gruptan ikinci çıkması halinde Fransa ile eşleşme ihtimaline ilişkin de Selçuk Şahin, şunları söyledi:

"Hedefimiz birinci olmak. O grupta da sürprizler olabilir. Gruptan çıkmak her türlü hedefimiz tabii ama amacımız birinci olmak. Ciddi bir rakip var, Portekiz. İlk süreci geçelim de.. Biz de herkes için sert bir ihtimaliz. Kendimize güveniyoruz. Sert maçları iyi oynayacak bir kadromuz var. O anlamda ben çekinmiyorum."

"Bizim maçların yoğun destekle geçeceğini düşünüyoruz"

Şampiyonanın Almanya'da düzenlenecek olmasının taraftar desteği açısında milli takım için avantaj olduğunu belirten Şahin, "Almanya'daki o heyecanı görüyoruz. Bizim maçların yoğun destekle geçeceğini düşünüyoruz. Almanya ile berinde oynadığımızda stadın yarısı Türk'tü. Seyirci desteği hep arkamızda olacaktır. İnşallah hep beraber güzle bir yol alırız" ifadelerini kullandı.

43 yaşındaki çalıştırıcı, ayrıca milli takım grupları arasında Dünya Kupası'nda üçüncülük getiren takımı ayrı yer koymak gerektiğini fakat bu jenerasyon kadar genç ve üst düzey oyuncunun bir arada olduğu milli takım grubu da hatırlamadığını sözlerine ekledi.

"Hücum hattına özellikle önem veriyoruz"

Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın, 'A Milli Takım forvetsiz oynuyor' yorumlarından hoşlanmadığının anımsatılmasının ardından Yardımcı Antrenör Selçuk Şahin de şöyle devam etti:

"Öyle oynamıyoruz aksine iki forvet gibi oynanıyor. Hücum hattına özellikle önem veriyoruz. Hatta kenar oyuncularımızla zaman zaman 4 oyuncuyla hücumdayız. Biz daha farklı 2 farklı santrforla oynuyoruz."

Selçuk Şahin, son olarak EURO 2024'te şampiyonluk favorisinin bulunup bulunmadığıyla ilgili ise, "Fransa'nın güçlü olduğunu düşünüyorum. İngiltere fena değil iyi gidebilirler" dedi. - HANNOVER