Semih Güler: "Üç puan almak istiyoruz" - Son Dakika
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Semih Güler: "Üç puan almak istiyoruz"

Gaziantep FK'nin yeni transferi Semih Güler, Sivasspor maçında 3 puan hedeflediklerini belirtti.

13.02.2025 13:46
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Gaziantep FK'nin Adana Demirspor'dan transfer ettiği Semih Güler, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 15 Şubat Cumartesi günü sahalarında oynayacakları Net Global Sivasspor maçında 3 puan almak istediklerini söyledi.

Semih Güler, kulüp tesislerindeki antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Gaziantep Futbol Kulübü'nde olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Takımın kendisini özel hissettirdiğini aktaran 30 yaşındaki savunma oyuncusu, "Bazen bu hissiyat paradan da başka şeylerden de önemli. Bundan dolayı kulübe çok teşekkür ediyorum. Takım arkadaşlarımdan birkaçını tanıyorum. Takım ve şehir için çok güzel şeyler söylediler, o yüzden karar aşaması eşim ve benim için çok kolay oldu. Takım çok kaliteli, iki gün sonra maçımız var. Kazanıp üst sıralara tırmanmak istiyoruz." dedi.

Cumartesi günü oynayacakları Sivasspor maçında 3 puan almak istediklerini vurgulayan Semih Güler, "Üst sıralara tırmanmak için iyi bir fırsat. Üç puan alıp üst sıralara tırmanıp önümüzdeki yoğun fikstüre rahat girmek istiyoruz." diye konuştu.

Deneyimli futbolcu, Galatasaray-Adana Demirspor müsabakasında penaltı kararıyla sonuçlanan Dries Mertens ile yaşanan pozisyonla ilgili soruya ise şöyle yanıt verdi:

"Benim açımdan değinecek fazla bir şey yok. Görüntüler, her şey ortada. Saygıdeğer yorumcuların yorumları belli, o yüzden yorum yapmaya gerek yok. Ben o defteri kapattım. Artık Gaziantep Futbol Kulübü'ne her şeyimi vermek için buradayım. İnşallah güzel olur."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Semih Güler: 'Üç puan almak istiyoruz' - Son Dakika

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