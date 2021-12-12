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Şengüloğlu federasyon yönetiminde - Son Dakika

Şengüloğlu federasyon yönetiminde

12.12.2021 10:17
Şengüloğlu federasyon yönetiminde

Türkiye Karate Federasyonu yeni başkanını yapılan genel kurulla seçti.

Türkiye Karate Federasyonu yeni başkanını yapılan genel kurulla seçti. Federasyonun yeni Başkanı Av. Dr. Aslan Abid Uğuz oldu. Yapılan seçimlerde daha önce de federasyonun yönetimlerinde bulunan Düzce'nin başarılı spor insanı Hatun Albayrak Şengüloğlu'da yer aldı.

Türkiye Karate Federasyonu Genel Kurulu Ankara'da gerçekleştirildi. 274 delegenin oy kullandığı genel kurulda 141 delegenin oyunu alan Av. Dr. Aslan Abid Uğuz, Türkiye Karate Federasyonunun yeni genel başkanı oldu. Seçimlerin ardından konuşan Av. Dr. Aslan Abid Uğuz, "Bu saatten sonra bütün karate camiasının başkanı olacağım ve herkesi kucaklayacağım" dedi.

Düzce'de spor alanında başarılı çalışmalara imza atan, kurduğu takımlarla başarıdan başarıya koşan Hatun Albayrak Şengüloğlu'da Karate Federasyonunun 15 kişilik yeni yönetiminde yer aldı. Geçmiş yıllarda da Karate Federasyonunda yönetim kurulu üyeliği yapan Hatun Albayrak Şengüloğlu, yönetimde yer aldığı dönemde Düzce'de karatenin gelişmesi adına birçok başarılı projeye imza atmıştı. - DÜZCE

Şengüloğlu federasyon yönetiminde
Şengüloğlu federasyon yönetiminde
Şengüloğlu federasyon yönetiminde

Türkiye, Ankara, Düzce, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Şengüloğlu federasyon yönetiminde - Son Dakika Spor


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