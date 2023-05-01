Şenol Güneş'ten, tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan Ersen Martin'e duygulandıran soru

Mayıs 2022'de geçirdiği kalp krizi nedeniyle aort damarı yırtılan ve ardından tekerlik sandaleyeye bağlı yaşayan Ersen Martin, Beşiktaş- Galatasaray derbisini izleyenler arasındaydı. Türk futbolunun efsane golcüsü maç sonunda her iki takımın futbolcuları ve hocalarıyla buluştu.

"TANIDIN MI BENİ?"

Ersen Martin'in Şenol Güneş ile buluştuğu anlar futbolseverleri duygulandırdı. Güneş'in "Tanıdın mı beni?" diye sorduğu Martin, kayıtsız kaldı. Daha sonra ikili hatıra fotoğrafı çektirdi.

"HERKES SENİ ÇOK SEVİYOR"

Ajansspor'da yer alan habere göre, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da Ersen Martin'in yanına gelirken, son durumu hakkında bilgi aldı. Deneyimli hoca, Martin ile kısa süre konuştu. Martin'e moral veren Buruk, "Seni iyi gördüm. Senin için dua ediyoruz. Aslan gibi olacaksın. Duamız, kalbimiz seninle. Herkes seni çok seviyor." dedi.