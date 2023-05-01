Şenol Güneş'ten, tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan Ersen Martin'e duygulandıran soru - Son Dakika
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Şenol Güneş'ten, tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan Ersen Martin'e duygulandıran soru

01.05.2023 11:12

Geçirdiği kalp krizi sebebiyle aort damarı yırtılan ve tekerlekli sandalyeye mahkum olan eski milli futbolcu Ersen Martin, Beşiktaş-Galatasaray derbisini statta takip etti. Mücadelenin ardından Şenol Güneş, Martin'in yanına giderek, "Tanıdın mı beni?" sorusunu yöneltti. Martin'in Güneş'e karşı kayıtsız kaldığı anlar ise herkesi duygulandırdı.

Mayıs 2022'de geçirdiği kalp krizi nedeniyle aort damarı yırtılan ve ardından tekerlik sandaleyeye bağlı yaşayan Ersen Martin, Beşiktaş- Galatasaray derbisini izleyenler arasındaydı. Türk futbolunun efsane golcüsü maç sonunda her iki takımın futbolcuları ve hocalarıyla buluştu.

"TANIDIN MI BENİ?"

Ersen Martin'in Şenol Güneş ile buluştuğu anlar futbolseverleri duygulandırdı. Güneş'in "Tanıdın mı beni?" diye sorduğu Martin, kayıtsız kaldı. Daha sonra ikili hatıra fotoğrafı çektirdi.

"HERKES SENİ ÇOK SEVİYOR"

Ajansspor'da yer alan habere göre, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da Ersen Martin'in yanına gelirken, son durumu hakkında bilgi aldı. Deneyimli hoca, Martin ile kısa süre konuştu. Martin'e moral veren Buruk, "Seni iyi gördüm. Senin için dua ediyoruz. Aslan gibi olacaksın. Duamız, kalbimiz seninle. Herkes seni çok seviyor." dedi.

YORUMLAR (1)
  • Hamit Gündoğdu: Sporu spor gibi yapan, efendi ve dürüst bir duruşa sahip futbolcuydu. İnşallah şifaya kavuşur geçmiş olsun kule adam... Cevap Yaz 73 0 Yayından Kaldır
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Son Dakika Spor Şenol Güneş'ten, tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan Ersen Martin'e duygulandıran soru - Son Dakika


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