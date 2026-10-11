Serdal Adalı isyan etti: Tokat ve yumruk yedik - Son Dakika
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Serdal Adalı isyan etti: Tokat ve yumruk yedik

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Serdal Adalı isyan etti: Tokat ve yumruk yedik
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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Kocaelispor maçında Dusan Vlahovic ile Emir Ortakaya arasında yaşanan pozisyona büyük tepki gösterdi. Hakem yönetimini eleştiren Adalı, ''Tokat ve yumruk yedik'' dedi.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Süper Lig'in 7. haftasında 2-1 kazanılan Kocaelispor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

SERDAL ADALI'DAN TEPKİ

Serdal Adalı, maçın ikinci yarısının son bölümünde Dusan Vlahovic ve Emir Ortakaya arasında yaşanan ve penaltı bekledikleri pozisyonla ilgili maçın hakemine büyük tepki gösterdi.

Serdal Adalı isyan etti: <a class='keyword-sd' href='/tokat/' title='Tokat'>Tokat</a> ve yumruk yedik

''TOKAT VE YUMRUK YEDİK!''

''Tokat ve yumruk yedik'' diyen Serdal Adalı, pozisyonun net bir penaltı olduğunu ifade ederek "Penaltı çalınmayan pozisyon çok net. Bizim şimdiki yönetim kurulumuzda boks federasyonundan Aslan Küçükemre var. Bundan sonraki maçlarda ondan yardım alacağız. En azından maçlarda yediğimiz tokadın, yumruğun kararını onlar versin." şeklinde konuştu. 

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