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Fenerbahçeli futbolcu Serdar Dursun ameliyat edildi - Son Dakika

Fenerbahçeli futbolcu Serdar Dursun ameliyat edildi

13.02.2022 15:33
Fenerbahçeli futbolcu Serdar Dursun ameliyat edildi

Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'de GZT Giresunspor ile oynadığı maçta elmacık kemiğinde kırık oluşan Serdar Dursun ameliyat edildi.

Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'de GZT Giresunspor ile oynadığı maçta elmacık kemiğinde kırık oluşan Serdar Dursun ameliyat edildi.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, Serdar Dursun'un GZT Giresunspor maçında aldığı darbe sonrası sağ taraf zygoma (elmacık kemiği) kemiğinde deplase çökme kırığı oluşması nedeniyle Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde ameliyat edildiği bildirildi.

Açıklamada, Serdar Dursun'u takım arkadaşlarının da yalnız bırakmadığı belirtilerek, "Başarılı geçen operasyon sonrası futbolcumuz, öğle saatlerinde taburcu oldu. Serdar Dursun'a bir kez daha geçmiş olsun diyor, en kısa sürede eski sağlığına kavuşup, sahalara dönmesini diliyoruz." denildi.

Fenerbahçeli futbolcu Serdar Dursun ameliyat edildi
Fenerbahçeli futbolcu Serdar Dursun ameliyat edildi
Fenerbahçeli futbolcu Serdar Dursun ameliyat edildi
Fenerbahçeli futbolcu Serdar Dursun ameliyat edildi
Fenerbahçeli futbolcu Serdar Dursun ameliyat edildi

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Spor Toto Süper Lig, Serdar Dursun, Giresunspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçeli futbolcu Serdar Dursun ameliyat edildi - Son Dakika Spor


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