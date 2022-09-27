SPOR Şeref Eroğlu: Dünya güreşinde yeni bir milat başlattık - Son Dakika
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SPOR Şeref Eroğlu: Dünya güreşinde yeni bir milat başlattık

27.09.2022 13:36

Şeref Eroğlu: Dünya güreşinde yeni bir milat başlattıkSon 10-15 yılı hiç verimli geçirmedikGrekoromen Milli Takımımız 13 yıl sonra yeniden dünya şampiyonu olduTürk güreşinde fetret devri sona erdiAlper ŞAŞMAZ / ANKARA, (DHA) - Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) Başkanı Şeref Eroğlu, 2022 Belgrad...

Şeref Eroğlu: Dünya güreşinde yeni bir milat başlattık

Son 10-15 yılı hiç verimli geçirmedik

Grekoromen Milli Takımımız 13 yıl sonra yeniden dünya şampiyonu oldu

Türk güreşinde fetret devri sona erdi

Alper ŞAŞMAZ/ ANKARA, (DHA) - Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) Başkanı Şeref Eroğlu, 2022 Belgrad Dünya Güreş Şampiyonası değerlendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşma yapan TGF Başkanı Eroğlu, 'Dünya güreşinde yeni bir milat başlattık. Grekoromen Milli Takımımız 13 yıl sonra yeniden dünya şampiyonu oldu. Sporcularımız Taha Akgül 7, Rıza Kayaalp 3, Yasemin Adar 5 yıl aradan sonra altın aldı. Yeni bir şampiyon da çıkardık, Burhan Akbudak da ilk kez altın madalya aldı. Sporcularımız tam 65 yıl sonra bir dünya şampiyonasında 4 altın madalya ile ülkemizi onurlandırdı, gururlandırdı' dedi.

TGF Başkanı Şeref Eroğlu, Belgrad'da düzenlenen 2022 Dünya Güreş Şampiyonası'na ilişkin bir değerlendirme toplantısı düzenledi. Ankara'da yapılan toplantıya Eroğlu'nun yanı sıra, Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli güreşçi ve TGF yönetim kurulu üyesi Yasemin Adar ile yöneticiler ve basın mensupları katıldı.

'TÜM STİLLERDE AĞIR SIKLETLERİ DOMİNE EDEREK 3 ŞAMPİYON ÇIKARDIK'

2022 Dünya Güreş Şampiyonası'nın Türk güreşi açısından büyük başarıların kazanıldığı bir şampiyona olarak hatırlanacağını ifade eden Eroğlu, 'Türkiye, dünya güreş tarihinde bir ilki başararak tüm stillerde ağır sıkletleri domine etmiş ve 3 şampiyon çıkartarak yeni bir tarih yazmıştır. Bu çok anlamlı zaferle Anadolu'nun hem antik hem modern güreşin 'ana vatanı' olduğunu tüm dünyaya yeniden ilan ederek dünya güreşinde yeni bir milat başlattık. Grekoromen Milli Takımımız 13 yıl sonra yeniden dünya şampiyonu oldu. Sporcularımız Taha Akgül 7, Rıza Kayaalp 3, Yasemin Adar 5 yıl aradan sonra altın aldı. Yeni bir şampiyon da çıkardık. Burhan Akbudak da ilk kez altın madalya aldı. Sporcularımız tam 65 yıl sonra bir Dünya Şampiyonası'nda 4 altın madalya ile ülkemizi onurlandırdı, gururlandırdı? dedi.

'HATALAR, SPORCU BAŞARILARIYLA KAPATILDI'

Türk güreşinin elde edilen tarihi zaferlere rağmen sancılı bir değişim sürecine girmek zorunda olduğunu kaydeden Eroğlu, sadece Dünya Şampiyonası veya Olimpiyatlar'ın değil, gelecek nesillerin planlamasının yapılmasının gerektiğini ifade ederek, 'Kısa vadeli hedefler, popülist yaklaşımlarla geçtiğimiz son 10-15 yılı hiç verimli geçirmedik. Altyapıları güçlendiremedik ve maalesef sürdürülebilir bir yapısal dönüşümü gerçekleştiremedik. Fırsat eşitliği ve rekabetten uzak, kulüpçülüğün alt yaş gruplarından en üst milli takımlara kadar sirayet ettirildiği, bilimsel metotların, modern antrenman tekniklerinin yerine adam kayırmacılığın, dedikodu ve çıkar çatışmalarının içinde kaybedilmiş yıllar ve nesiller geride kalacak. Başta federasyon başkan ve yönetimlerinin, kendi hatalarını, kendi yanlışlarının üstünü birkaç sporcunun başarıları ile kapattığı, bu yükü onların sırtına yüklediği fetret devri sona ermiştir Türk güreşinde' diye konuştu.

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Kaynak: DHA

Şeref Eroğlu, Dünya, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor SPOR Şeref Eroğlu: Dünya güreşinde yeni bir milat başlattık - Son Dakika

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