Sergen Yalçın'ın 3 ay önceki sözleri yeniden gündemde: Ben bu takımı uçururum - Son Dakika
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Sergen Yalçın'ın 3 ay önceki sözleri yeniden gündemde: Ben bu takımı uçururum

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Sergen Yalçın\'ın 3 ay önceki sözleri yeniden gündemde: Ben bu takımı uçururum
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A Milli Takım teknik direktörlük görevi için Türkiye Futbol Federasyonu ile anlaşmaya varan Sergen Yalçın'ın Dünya Kupası'nda Paraguay ile oynanan maçın ardından söyledikleri yeniden gündem oldu. Deneyimli hoca, Paraguay yenilgisinin ardından, ''Montella'nın yerinde ben olsam, Fatih hoca olsa bu takımı, bu takımı uçururuz'' demişti. Milli Takım'da göreve başlamaya hazırlanan Yalçın'ın nasıl bir performans göstereceği merakla bekleniyor.

Sergen Yalçın’ın Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile A Milli Futbol Takımı teknik direktörlüğü için anlaşmaya varması futbol kamuoyunda büyük bir heyecan yarattı. İmzaların atılma aşamasına gelmesiyle birlikte, deneyimli teknik adamın geçmişte milli takımla ilgili yaptığı dikkat çeken açıklamalar da yeniden gündem oldu.

''BEN BU TAKIMI UÇURURUM''

Sergen Yalçın’ın, Dünya Kupası’nda alınan Paraguay mağlubiyetinin ardından katıldığı bir programda yaptığı değerlendirmeler futbolseverlerin hafızalarındaki yerini koruyor. O dönem milli takımın potansiyeline vurgu yapan Yalçın, Montella’nın kadro tercihleri ve oyun anlayışını eleştirerek "Montella'nın yerinde ben olsam, Fatih hoca olsa bu takımı, bu takımı uçururuz." demişti. 

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A Milli Takım'ın mevcut oyuncu havuzunun kalitesine her fırsatta övgüler yağdıran ve bu kadronun doğru dokunuşlarla çok daha üst seviye bir futbol oynayabileceğini savunan Sergen Yalçın'ın sahaya yansıtacağı oyun anlayışı ve milli takıma katacağı dinamizm merak konusu oldu. 

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SON DAKİKA: Sergen Yalçın'ın 3 ay önceki sözleri yeniden gündemde: Ben bu takımı uçururum - Son Dakika
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