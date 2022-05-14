Sesi Görenler'in Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu - Son Dakika

Türkiye Sesi Görenler Milli Takımı'nın, IBSA Avrupa (Görme Engelliler) Futbol Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu. Sesi Görenler Milli Takımı, A Grubu'nda İtalya, Fransa, Çekya ve Yunanistan ile eşleşti.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 'Türkiye Futbol Oynuyor' projesine destek verdiği Görme Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Sesi Görenler Milli Takım'ı, 7-17 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek IBSA Avrupa (Görme Engelliler) Futbol Şampiyonası için son kampını Riva'da yapıyor.

İtalya'nın Pescara kentinde düzenlenecek olan şampiyonada takımlar 5'erli iki grupta mücadele verecek. Geçmişte bir Avrupa şampiyonluğu bulunan ve 2 kez de Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden Sesi Görenler Milli Takımı, A Grubu'nda ilk maçını Çekya, ikinci maçını Fransa, üçüncü maçını Yunanistan, dördüncü ve son maçını da İtalya ile oynayacak. Grup aşaması maçlarından sonra grupta ilk iki sırayı alan takımlar yarı final oynamaya hak kazanacaklar. Bu dönemki sisteme göre şampiyon olan takım, 2024 Paris Paralimpik Oyunları vizesi almış olacak. İlk 5 sıra içerisinde yer alan takımlar ise 2023 yılında İngiltere'nin Birmingham kentinde yapılacak olan Dünya Şampiyonası'nda mücadele etme hakkı kazanacak. - İSTANBUL