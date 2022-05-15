Şevval Uçar, OSB Teknik Koleji'nde - Son Dakika
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Şevval Uçar, OSB Teknik Koleji'nde

15.05.2022 09:45
Şevval Uçar, OSB Teknik Koleji'nde

CeraStyle OSB Teknik Koleji Gençlik, Bahçelievler Beeldiyespor'dan libero Şevval Uçar'ı kadrosuna kattı.

CeraStyle OSB Teknik Koleji Gençlik, Bahçelievler Beeldiyespor'dan libero Şevval Uçar'ı kadrosuna kattı.

SigortaShop Kadınlar 1. Lig ekiplerinden CeraStyle OSB Teknik Koleji Gençlikspor yeni sezon öncesi transferlerini sürdürüyor. Turuncu siyahlılar dış transferde Bahçelievler Belediyespor forması giyen 21 yaşındaki Şevval Uçar ile her konuda anlaşarak kadrosuna dahil etti. Kadrosuna önemli isimleri katmaya devam eden CeraStyle OSB Teknik Koleji Gençlikspor, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. CeraStyle OSB Teknik Koleji Gençlikspor Kulübünden yapılan açıklamada; "Hoş geldin Şevval Uçar. TVF SigortaShop Kadınlar Voleybol 1.Liginde mücadele eden sultanlarımıza takviye. 2001 doğumlu libero artık takımımızın formasını terletecek. Transfer hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ

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Bahçelievler, Transfer, gençlik, OSB, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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