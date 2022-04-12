Seyhan Belediyespor Kulübü satrançta Adana birincisi - Son Dakika
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Seyhan Belediyespor Kulübü satrançta Adana birincisi

12.04.2022 11:48
Seyhan Belediyespor Kulübü satrançta Adana birincisi

Seyhan Belediyespor Kulübü U-18 kadın satranç takımı Türkiye küçükler ve yıldızlar takım satranç şampiyonası il yöre müsabakalarında birinci oldu.

Seyhan Belediyespor Kulübü U-18 kadın satranç takımı Türkiye küçükler ve yıldızlar takım satranç şampiyonası il yöre müsabakalarında birinci oldu.

Kahraman Olgaç Satranç Merkezi'nde gerçekleşen Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Takım Satranç Şampiyonası'nda mücadele eden ve ortaya koyduğu performans ile il birincisi olan Seyhan Belediyespor Kulübü U-18 genel ve U-18 kadın kategorilerinde Türkiye Şampiyonası'nda Adana'yı temsil edecek. Şampiyona 11-15 Mayıs tarihleri arasında Mersin'de yapılacak.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, branş ayrımı yapmaksızın spora büyük bir önem verdiklerini belirterek, "Faydası çok olan satranç sporundan da desteğimizi esirgemiyoruz. Seyhan Belediyespor Kulübümüz bu branşta önemli başarıların altına imza atmakta. Milli sporcularımız bulunmakta. Adana'da gerçekleştirilen şampiyonada elde edilen birincilikten dolayı hocalarımızı ve sporcularımızı kutluyor, Türkiye Şampiyonası'nda da başarılar diliyorum" dedi. - ADANA

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Seyhan Belediyespor Kulübü satrançta Adana birincisi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Seyhan Belediyespor Kulübü satrançta Adana birincisi - Son Dakika
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