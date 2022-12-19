Berke Özer'den şaşırtan hamle! Türkiye'de anlaştığı kulüp gündem olacak

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe'den sezon başında ayrılan Berke Özer, Portekiz'in yolunu tutmuştu. Burada umduğunu bulamayan genç kaleci sürpriz bir karar aldı.

TÜRKİYE'DEN 3 TAKIMLA GÖRÜŞTÜ

Portekiz ekibi Portimonense'den ayrılma kararı alan Berke Özer, Türkiye'ye dönmüştü. Türkiye'de 3 takımla görüştüğü belirtilen Özer'in yeni adresinin belli olduğu iddia edildi.

EYÜPSPOR İLE ANLAŞMAYA VARDI

Ajansspor'un haberine göre, 22 yaşındaki kaleci, Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor ile anlaşmaya vardı. Berke Özer, İstanbul ekibi ile 2.5 yıl sözleşme imzalayacak.