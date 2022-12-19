Berke Özer'den şaşırtan hamle! Türkiye'de anlaştığı kulüp gündem olacak - Son Dakika
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Berke Özer'den şaşırtan hamle! Türkiye'de anlaştığı kulüp gündem olacak

19.12.2022 13:03

Sezon başında Fenerbahçe ile yolları ayırıp Portimonense'ye giden Berke Özer, Türkiye'ye geri döndü. Kariyerine Portekiz ekibinde devam etmeyecek olan genç kalecinin, Spor Toto 1. Lig ekibi ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe'den sezon başında ayrılan Berke Özer, Portekiz'in yolunu tutmuştu. Burada umduğunu bulamayan genç kaleci sürpriz bir karar aldı.

TÜRKİYE'DEN 3 TAKIMLA GÖRÜŞTÜ

Portekiz ekibi Portimonense'den ayrılma kararı alan Berke Özer, Türkiye'ye dönmüştü. Türkiye'de 3 takımla görüştüğü belirtilen Özer'in yeni adresinin belli olduğu iddia edildi.

EYÜPSPOR İLE ANLAŞMAYA VARDI

Ajansspor'un haberine göre, 22 yaşındaki kaleci, Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor ile anlaşmaya vardı. Berke Özer, İstanbul ekibi ile 2.5 yıl sözleşme imzalayacak.

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Berke Özer, Eyüpspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Berke Özer'den şaşırtan hamle! Türkiye'de anlaştığı kulüp gündem olacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Berke Özer'den şaşırtan hamle! Türkiye'de anlaştığı kulüp gündem olacak - Son Dakika
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