Shakhtar Donetsk, Galatasaray'a FIFA'ya başvuruda bulundu - Son Dakika

Shakhtar Donetsk, Galatasaray'a FIFA'ya başvuruda bulundu

Shakhtar Donetsk, Galatasaray\'a FIFA\'ya başvuruda bulundu
Son Güncelleme: 26.09.2023 18:35

Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk, eski oyuncusu Tete'nin sözleşmesinin haksız şekilde feshedildiği iddiasıyla Galatasaray'a FIFA'ya başvuruda bulundu. Galatasaray ise süreci titizlikle takip etmektedir.

Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk, eski oyuncusu Mateus Cardoso Lemos Martins (Tete) ile Galatasaray'ı, Brezilyalı oyuncunun sözleşmesini haksız şekilde feshettiği iddiasıyla FIFA'ya başvuruda bulundu.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi.

"2023-2024 birinci transfer ve tescil döneminde sözleşme imzalanan profesyonel futbolcumuz Tete'nin eski kulübü Shakhtar Donetsk tarafından; oyuncu ile olan sözleşmenin kendileri tarafından haklı nedenle feshedildiğinin tespiti, Tete'nin ise sözleşmesinin haklı nedenle feshine sebep olduğu iddiasıyla, oyuncumuz ve şirketimiz aleyhine FIFA nezdinde başvuruda bulunulmuştur."

Ayrıca, FIFA nezdinde yürütülecek yargılamaya ilişkin sürecin Galatasaray tarafından titizlikle takip edildiği aktarıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Shakhtar Donetsk, Galatasaray'a FIFA'ya başvuruda bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Shakhtar Donetsk, Galatasaray'a FIFA'ya başvuruda bulundu - Son Dakika
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