Siirt'te iki yıl aradan sonra ilk satranç turnuvası yapıldı - Son Dakika
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Siirt'te iki yıl aradan sonra ilk satranç turnuvası yapıldı

18.04.2022 09:26

Siirt Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Gençlik Merkezi'nde korona virüs nedeniyle oynanmayan satranç turnuvası, 2 yıl aradan sonra ilk defa çocuklara yönelik düzenlendi.

Siirt Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Gençlik Merkezi'nde korona virüs nedeniyle oynanmayan satranç turnuvası, 2 yıl aradan sonra ilk defa çocuklara yönelik düzenlendi.

Covid-19 nedeniyle iki yıl verilen aranın ardından çocukların satranç oynamak için bir araya gelmenin sevincini yaşadıklarını belirten Siirt Satranç Federasyonu İl Temsilcisi Serdar Özyeşil, düzenlenen ilk turnuvaya 89 sporcunun katılım sağladığını söyledi. Özyeşil, "Şu anda burada 23 Nisan Çocuk Bayramı satranç turnuvası yapmaktayız. 89 sporcumuz katılıyor ve bu sporcuların yarısına yakını kadın, kadın sporcuların olması bizleri ayrıca mutlu ediyor. Pandemiden sonra bu yaş grubundaki ilk satranç turnuvamız. Pandemiden önce satranç turnuvalarımız çok yoğun geçiyordu fakat 2 yıldır turnuva yapamadık. İlk turnuvamızda bu kadar katılımcı beklemiyorduk ama çok yoğun geçti. Sporcularımız çok fazla istekli, çok güzel bir turnuva, yoğun bir şekilde geçiyor" dedi.

Uzun bir aranın ardından turnuvaya gelerek satranç müsabakalarına katıldığını dile getiren Muhammed Salih Özyeşil, satranç oynamayı çok özlediğini ve buradaki hedefinin birincilik elde etmek olduğunu söyledi. Özyeşil, "Pandemiden sonra ilk satranç turnuvamıza geldik. Çok mutluyum, çok güzel bir atmosfer var. Hedefim şampiyon olmak" diye konuştu.

Muhammed Emin Çelebi adlı sporcu ise, "Pandemiden sonra ilk satranç turnuvama geldim. Çok mutluyum. 2 maç kazandım. Hedefim birinci olmak" şeklinde konuştu.

Satranç turnuvasında dereceye giren sporculara çeşitli hediyeler verileceği belirtildi. - SİİRT

Siirt'te iki yıl aradan sonra ilk satranç turnuvası yapıldı
Siirt'te iki yıl aradan sonra ilk satranç turnuvası yapıldı
Siirt'te iki yıl aradan sonra ilk satranç turnuvası yapıldı
Siirt'te iki yıl aradan sonra ilk satranç turnuvası yapıldı
Siirt'te iki yıl aradan sonra ilk satranç turnuvası yapıldı

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Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Koronavirüs, gençlik, Siirt, Yerel, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Siirt'te iki yıl aradan sonra ilk satranç turnuvası yapıldı - Son Dakika


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