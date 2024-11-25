Sinem Kökten Avrupa Şampiyonu! - Son Dakika
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Sinem Kökten Avrupa Şampiyonu!

Sinem Kökten Avrupa Şampiyonu!

Sinem Kökten, 9 top müsabakalarında Avrupa şampiyonu olurken, Ferdi Özdemir gümüş madalya kazandı.

25.11.2024 22:17
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Milli bilardocu Sinem Kökten, 9 top müsabakalarında altın, Ferdi Özdemir ise gümüş madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın Serik ilçesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonda 9 top müsabakaları oynandı.

Milli sporcu Sinem Kökten, finalde rakibini yenerek Avrupa şampiyonu olmayı başardı.

Ay-yıldızlı sporculardan Ferdi Özdemir ise turnuvayı ikinci sırada tamamladı ve gümüş madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: AA

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